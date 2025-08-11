Confirmado: Conmebol oficializó la sede en la que se jugará la final de la Copa Libertadores 2025

Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, anunció a través de sus redes el escenario que albergará la definición del 29 de noviembre.

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en una ciudad que fue sede en 2019.

La Copa Libertadores 2025 ya conoce dónde se definirá al campeón. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que el estadio Monumental de Lima, en Perú, será la sede de la gran final, prevista para el sábado 29 de noviembre.

El anuncio se realizó un día antes del inicio de los octavos de final. El estadio, con capacidad para 80.093 espectadores, ya fue escenario de una final histórica en 2019, cuando Flamengo le ganó 2-1 a River con remontada en los últimos minutos gracias a los goles de Gabigol.

En la actual edición, cuatro equipos argentinos siguen en carrera: River enfrentará a Libertad de Paraguay, Racing irá contra Peñarol de Montevideo, Vélez se medirá con Fortaleza de Brasil y Estudiantes se cruzará con Cerro Porteño.

“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario por trabajar en conjunto con la Conmebol para confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final. Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol”, expresó Domínguez.