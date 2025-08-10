La tremenda sentencia de Fábregas, excompañero de Messi, al comparar a Yamal con Leo: "Puede llegar a..."

Cesc Fábregas, actual DT del Como 1907, se refirió a la nominación de Lamine Yamal al Balón de Oro y lo relacionó con la mejor época de Messi.

Al joven crack hispano-marroquí, con tan solo 18 años, se lo viene designando desde su debut como el heredero o sucesor de la Pulga, tanto por su incuestionable calidad como por su formación en la masía del FC Barcelona. En ese sentido, Cesc Fábregas, quien fuera compañero del astro rosarino durante tres temporadas en el cuadro blaugrana (así como algunos años en las inferiores), se refirió a la comparación entre ambos.

"El único jugador al que yo he visto que se tenía que dar el Balón de Oro cada año era Leo. A lo mejor, ahora mismo no está ahí; pero creo que si continúa este nivel y progresa, Lamine puede llegar a ese nivel de ser tan dominante para ese trofeo", opinó el exvolante catalán este domingo en conferencia de prensa.

La misma tuvo lugar en Barcelona por el duelo que jugará el Como 1907, equipo en el que Fábregas es DT, contra los Culés por el trofeo amistoso Joan Gamper. "Sigo sin saber cómo se puntúa eso, cómo se llega a pensar que lo puede ganar uno u otro. Ousmané Dembélé ha ganado el triplete y eso debe contar también mucho. Es difícil", agregó respecto del galardón que otorga la revista France Football.