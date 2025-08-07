Lautaro Martínez y Mac Allister, entre los 30 nominados al Balón de Oro, otra vez sin Messi ni Cristiano
Este jueves por la mañana, las redes oficiales del Balón de Oro dieron a conocer a los 30 nominados al codiciado premio que otorga la revista France Football.
Cada año, la revista France Football otorga el codiciado premio del Balón de Oro al mejor futbolista masculino y a la mejor jugadora femenina de la temporada. Este año, la gala de premiación será el lunes 22 de septiembre en París y allí, además del glamoroso trofeo también se otorgarán los premios Kopa (mejor futbolista joven), Lev Yashin (al mejor arquero), Johan Cruyff (mejor DT) y el mejor club del año.
Este jueves por la mañana, las redes oficiales del Balón de Oro dieron a conocer a los 30 nominados al premio y por segundo años consecutivo los dos máximos ganadores del trofeo, Lionel Messi (8) y Cristiano Ronaldo (5), no fueron nominados. A su vez, los grandes candidatos a llevarse el premio son Ousmane Dembelé, Lamine Yamal, Vitinha, Raphinha. Desiré Doué y Kylian Mbappé.
Te Podría Interesar
Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, los nominados al Balón de Oro
Por otro lado, hay dos argentinos que están dentro de los 30 nominados y son Lautaro Martínez del Inter de Milán y Alexis Mac Allister del Liverpool. En el caso del Toro, no logró consagrarse campeón en ningún certamen, pero fue subcampeón de la Serie A y de la Champions League. Por su parte, el mediocampista de la Selección argentina fue una de las piezas fundamentales para que los Reds se consagraran campeones de la Premier League.
Además, la gala contará con otro representante de la Selección argentina. Emiliano "Dibu Martínez" fue nominado a mejor arquero con otros nueve guardametas en el mundo: Allison Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Lucas Chevalier (Lille), Yassine Bounou (Al Hilal), David Raya (Arsenal), Jan Oblak (Atlético Madrid), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter de Milán).
La lista de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro
- Jude Bellingham
- Scott McTominay
- Ousmane Dembelé
- Nuno Mendes
- Gianluigi Donnarumma
- Joao Neves
- Desiré Doué
- Cole Palmer
- Denzel Dumfries
- Michael Olise
- Serhou Guirassy
- Pedri
- Viktor Gyökeres
- Declan Rice
- Erling Haaland
- Raphinha
- Fabián Ruiz
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Mohamed Salah
- Virgil Van Dijk
- Robert Lewandowski
- Vinicius Jr
- Khvicha Kvaratskhelia
- Alexis Mac Allister
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Lamine Yamal