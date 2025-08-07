Lautaro Martínez y Mac Allister, entre los 30 nominados al Balón de Oro, otra vez sin Messi ni Cristiano

Este jueves por la mañana, las redes oficiales del Balón de Oro dieron a conocer a los 30 nominados al codiciado premio que otorga la revista France Football.

Se dieron a conocer a los nominados al ganador del Balón de Oro 2025. Foto: EFE

Cada año, la revista France Football otorga el codiciado premio del Balón de Oro al mejor futbolista masculino y a la mejor jugadora femenina de la temporada. Este año, la gala de premiación será el lunes 22 de septiembre en París y allí, además del glamoroso trofeo también se otorgarán los premios Kopa (mejor futbolista joven), Lev Yashin (al mejor arquero), Johan Cruyff (mejor DT) y el mejor club del año.

Este jueves por la mañana, las redes oficiales del Balón de Oro dieron a conocer a los 30 nominados al premio y por segundo años consecutivo los dos máximos ganadores del trofeo, Lionel Messi (8) y Cristiano Ronaldo (5), no fueron nominados. A su vez, los grandes candidatos a llevarse el premio son Ousmane Dembelé, Lamine Yamal, Vitinha, Raphinha. Desiré Doué y Kylian Mbappé.

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, los nominados al Balón de Oro Por otro lado, hay dos argentinos que están dentro de los 30 nominados y son Lautaro Martínez del Inter de Milán y Alexis Mac Allister del Liverpool. En el caso del Toro, no logró consagrarse campeón en ningún certamen, pero fue subcampeón de la Serie A y de la Champions League. Por su parte, el mediocampista de la Selección argentina fue una de las piezas fundamentales para que los Reds se consagraran campeones de la Premier League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953447386518335962&partner=&hide_thread=false ¡ARGENTINOS NOMINADOS! Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, entre los candidatos al Balón de Oro 2025 ¡Primera vez que aparece el jugador del Liverpool!



@ballondor pic.twitter.com/S7N6koXTyL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2025 Además, la gala contará con otro representante de la Selección argentina. Emiliano "Dibu Martínez" fue nominado a mejor arquero con otros nueve guardametas en el mundo: Allison Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Lucas Chevalier (Lille), Yassine Bounou (Al Hilal), David Raya (Arsenal), Jan Oblak (Atlético Madrid), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter de Milán).