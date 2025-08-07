Video: así reaccionó Messi al primer gol de Rodrigo De Paul en el Inter Miami

Lionel Messi estuvo presente en el Chase Stadium en la victoria de su equipo ante Pumas y se puso muy feliz por el gol de su amigo y compañero de Selección.

El Inter Miami, sin Lionel Messi por una leve lesión, se clasificó en el segundo lugar de los equipos de la MLS a los cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer 3-1 a Pumas UNAM de México con goles de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Tadeo Allende en el Chase Stadium de Miami.

En un partido que comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Javier Mascherano, el tanto del Motorcito sobre el final del PT hizo levantar a todo el público y al plantel. Ante ello, al inicio del complemento el delantero charrúa estampó el 2-1 y ya sobre el final, el exfutbolista de Godoy Cruz cerró la victoria con una gran definición por encima del arquero rival.

El gol de Rodrigo De Paul en la victoria del Inter Miami El gol de De Paul para el empate del Inter Miami A pesar de que no pudo formar parte del encuentro, Lionel Messi, como suele hacer siempre, estuvo viendo el partido desde el palco especial del Chase Stadium apoyando a sus compañeros y también reaccionó al gol de su amigo y compañero en la Selección argentina, Rodrigo De Paul.

Luego de que el exfutbolista del Atlético de Madrid, Udinese y Valencia marcara el empate parcial a los 45 minutos del PT, Leo se dio media vuelta, aplaudió reiteradamente y esbozó una sonrisa de felicidad, después de ver el primer gol de su amigo en el elenco después la Florida.