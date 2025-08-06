Sin Messi y con un gol de De Paul, Inter Miami venció 3-1 a Pumas UNAM y avanzó a playoffs

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, marginado por lesión , le ganó a los Pumas UNAM de México por 3-1 al término del partido que disputaron esta noche, en el Chase Stadium, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025.

El elenco mexicano había comenzado en ventaja, con el gol del extremo Jorge Ruvalcaba a los 33 minutos de la etapa inicial, aunque las Garzas remontaron con los tantos del volante argentino Rodrigo De Paul a los 44', el delantero uruguayo Luis Suárez de penal a los 58' y el atacante argentino Tadeo Allende a los 69'.

La primera llegada del partido se dio a los dos minutos, con un remate bajo desde el costado derecho del volante Adalberto Carrasquilla, de los Pumas , que fue tapado por el arquero argentino Rocco Ríos Novo. El primer acercamiento del Inter fue por parte del delantero Luis Suárez, en 15 minutos, cuando recibió en el borde del área y metió un remate de primera, que buscaba el palo izquierdo del arquero Miguel Paul y se fue desviado por poco.

¡G O L A Z O DE PUMAS! Pedro Vite se manda una joya de pase y Ruvalcaba la manda a guardar de primera. ¡Así se abre el marcador ante Inter Miami! pic.twitter.com/1XVzzQFGVd

La visita abrió el marcador a los 33 minutos de la primera etapa, con un pase pinchado que habilitó al extremo Ruvalcaba, quien picó al espacio por el costado derecho del área y definió de volea, para vencer la oposición de Ríos Novo sobre su palo izquierdo y marcar el 1-0.

El equipo rosa logró igualar en 44 minutos del primer tiempo, con un centro por izquierda de Suárez, que fue controlado de pecho y rematado al gol por el volante argentino De Paul , quien consiguió su primera conquista con las Garzas.

El gol de De Paul para el empate del Inter Miami

En el segundo minuto del complemento, Suárez era asistido por el Motorcito para convertir el 2-1, aunque su tanto fue invalidado a instancias del VAR, por fuera de juego del uruguayo. A los 13 minutos, con un penal que llegó por una mano en el área del volante José Caicedo, Lucho picó la pelota desde los 12 pasos y puso al Inter Miami en ventaja.

El gol de penal de Suárez para el 2-1 de Inter Miami

El equipo de Javier Mascherano pudo haber ampliado la ventaja a los 21 minutos, con un pase largo del mediocampista Sergio Busquets que habilitó al delantero argentino Allende, quien definió por arriba ante la salida del arquero Miguel Paul, aunque no lo pudo superar.

Solo dos minutos más tarde, Suárez controló la pelota en la frontal del área y metió un buen pase filtrado para el desmarque de Allende, que encaró al guardameta rival y lo venció para el 3-1.

El gol de Tadeo Allende para el 3-1 del Inter Miami

Los Pumas volvieron a llegar a los 35 minutos, con un centro desde la derecha rematado de volea por el defensor Álvaro Angulo, exjugador de Independiente, con un tiro que se fue alto.

A los 38 minutos, el volante argentino Benjamín Cremaschi quedó mano a mano a campo abierto, gambeteó al arquero rival y se preparaba para definir ante el arco libre, pero su remate fue bloqueado por un defensor.

Con el triunfo, el Inter Miami garantizó la clasificación a los cuartos de final del certamen norteamericano y espera rival, que será uno de los cuatro clasificados en la zona de la liga mexicana.

Fuente: NA

