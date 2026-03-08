El dueño de Inter Miami reveló el salario anual de Lionel Messi e impactó a todos: "Vale cada centavo"

Jorge Mas, uno de los propietarios de Inter Miami, sorprendió al confesar las cifras que percibe Lionel Messi en Estados Unidos. Aplica a todo concepto.

Nadie está exento de que la llegada de Lionel Messi a la MLS, allá por 2023, implicó una enorme inversión por parte de Inter Miami. Pero, dejando de lado los rumores y especulaciones, nunca se supo con exactitud la cifra que gana el mejor del mundo por jugar en Estados Unidos. Y ese intrigante dato salió a la luz de la forma menos pensada.

El encargado de revelar semejante información fue nada menos que Jorge Mas, uno de los dueños de las Garzas junto a su hermano José Mas y David Beckham. En las últimas horas, el copropietario confesó el gasto directo que hace en Florida para sostener a sus estrellas y, sobre todo, al capitán de la Selección argentina.

La impactante revelación de Jorge Más: ¿cuánto cobra Lionel Messi por año? “La razón por la que necesito patrocinadores y que sean de clase mundial es porque los jugadores son caros”, explicó Mas en primera instancia, en diálogo con Bloomberg. No obstante, luego no tuvo problema en detallar el salario que percibe anualmente la Pulga.

“Le pago a Messi, vale cada centavo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año, en todos los aspectos”, describió el empresario, sustentado por su anterior argumento sobre los incontables acuerdos comerciales que tiene la franquicia estadounidense.