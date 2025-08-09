El mensaje optimista de Mascherano sobre la lesión de Messi que trajo alivio para la Selección: "Somos..."

El Jefecito habló en conferencia en la previa del clásico ante Orlando City y se refirió a la leve lesión que sufrió Lionel Messi en el duelo ante Necaxa.

Lionel Messi se perderá algunos partidos con el Inter Miami debido a su lesión en el encuentro frente al Necaxa de Fernando Gago por la Leagues Cup. Ante ello, el ocho veces ganador del Balón de Oro no estará presente en el clásico de este domingo (21:00 hora de Argentina) ante el Orlando City por la MLS y también se perderá el duelo de cuartos de final ante Tigres UNAM de México.

Ante esta leve lesión, el astro rosarino se perdió el último partido de su equipo ante Pumas UNAM de México en lo que fue la tercera y última jornada de la fase de grupos del certamen que enfrenta a los 18 mejores equipos de la MLS y de la Liga MX. Además, en ese compromiso, Leo estuvo siguiendo a sus compañeros desde el palco y vio el primer gol de su amigo y compañero de la Selección argentina, Rodrigo De Paul.

Pensando en lo que será su recuperación, se estima que el capitán de las Garzas recién volverá a estar disponible para unas eventuales semifinales del certamen internacional, pero en la previa del Clásico del Sol ante Orlando, Javier Mascherano habló sobre este tema y trajo mucho alivio para los fanáticos del club y también para Lionel Scaloni.

Javier Mascherano trajo tranquilidad sobre la lesión de Lionel Messi Javier Mascherano habló sobre la lesión de Lionel Messi y su recuperación “Leo está bien. Obviamente, sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene. Pero somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”, aseguró el Jefecito y excompañero de Messi en la Selección y el Barcelona.