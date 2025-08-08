La tremenda confesión de Son Heung-Min acerca de cómo influyó Messi al elegir la MLS: "Cambió mi..."
En su presentación oficial como flamante refuerzo de Los Ángeles FC, Son Heung-Min mencionó a Lionel Messi como factor clave para pasar de la Premier League a la MLS.
Así como en su momento fue furor el pase de grandes estrellas europeas a la liga de Arabia Saudita, la MLS agigantó su imagen con la contratación de otras tantas figuras a nivel mundial que, sobre todo, se sumaron en el actual mercado de pases. A Rodrigo De Paul y Thomas Müller, se le agregó la llegada una leyenda del Tottenham de Inglaterra: Son Heung-Min.
A días de haberse despedido del equipo londinense después de diez temporadas, el surcoreano tuvo una presentación estelar en Los Ángeles FC y, en una nota a solas con ESPN, reveló los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el máximo nivel para recalar en la liga estadounidense.
Las palabras de Son Heung-Min, destacando el valor de Messi en la MLS
Allí, Son destacó la figura de Lionel Messi como principal factor para mudarse a EE.UU. “Somos muy afortunados de que Messi juegue al fútbol en nuestra misma generación. Mirarlo jugar, anotar tantos goles y que haya llegado a la MLS le debe haber impactado a muchos otros jugadores. También me impactó a mí, por todo lo que hizo por su club y por su país”, mencionó el futbolista de 33 años.
Por la misma línea, el surcoreano siguió con los elogios para el astro argentino y dejó una impactante frase con la que cerró sus argumentos de por qué se fue de la Premier League y eligió la MLS: "Él cambió mi pensamiento. Ya somos todos afortunados de poder verlo jugar y yo soy muy afortunado de ahora poder compartir una cancha con él“.
Son se convirtió en la compra más cara en la historia de la MLS
El arribo de Son Heung-Min no es uno más para la liga de Estados Unidos porque Los Ángeles FC pagó la cifra récord de 26.5 millones de euros para sacarlo del Tottenham. Además, el futbolista de Corea del Sur firmó un contrato hasta 2027, con la posibilidad de extenderlo por dos años más en el futuro.