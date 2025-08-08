La tremenda confesión de Son Heung-Min acerca de cómo influyó Messi al elegir la MLS: "Cambió mi..."

En su presentación oficial como flamante refuerzo de Los Ángeles FC, Son Heung-Min mencionó a Lionel Messi como factor clave para pasar de la Premier League a la MLS.

Tras 10 años en el Tottenham, Son fue presentado en Los Ángeles FC y habló de la figura de Messi en la liga.

Así como en su momento fue furor el pase de grandes estrellas europeas a la liga de Arabia Saudita, la MLS agigantó su imagen con la contratación de otras tantas figuras a nivel mundial que, sobre todo, se sumaron en el actual mercado de pases. A Rodrigo De Paul y Thomas Müller, se le agregó la llegada una leyenda del Tottenham de Inglaterra: Son Heung-Min.

A días de haberse despedido del equipo londinense después de diez temporadas, el surcoreano tuvo una presentación estelar en Los Ángeles FC y, en una nota a solas con ESPN, reveló los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el máximo nivel para recalar en la liga estadounidense.

Las palabras de Son Heung-Min, destacando el valor de Messi en la MLS Allí, Son destacó la figura de Lionel Messi como principal factor para mudarse a EE.UU. “Somos muy afortunados de que Messi juegue al fútbol en nuestra misma generación. Mirarlo jugar, anotar tantos goles y que haya llegado a la MLS le debe haber impactado a muchos otros jugadores. También me impactó a mí, por todo lo que hizo por su club y por su país”, mencionó el futbolista de 33 años.

