La crudísima sentencia de Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro tras conocerse a los 30 nominados

A Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, le preguntaron sobre el galardón de este 2025 y dejó una respuesta lapidaria.

Cristiano Ronaldo volvió a entrar en polémica por sus declaraciones contra el Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo volvió a apuntar contra el Balón de Oro tras quedar afuera de la lista de nominados por tercer año consecutivo. Luego de meter un hat-trick en la victoria 4-0 de Al Nassr ante Rio Ave en un amistoso de pretemporada, el legendario delantero fue consultado por el premio y lanzó una frase muy contundente que atenta contra la credibilidad del galardón.

Cristiano Ronaldo le volvió a bajar el precio al Balón de Oro Al ser consultado por la nómina del 2025, que fue revelada este jueves por France Football, el Bicho soltó una frase lapidaria. Para entrar en contexto, un periodista le preguntó en zona mixta: ¿Quién va a ser el Balón de Oro? Hoy sabemos que hay tres portugueses (Vithinha, Nuno Mendes y Joao Neves), a lo que el ex Real Madrid respondió de manera concreta y lapidaria: "Es ficticio".

Cristiano Ronaldo y otra lapidaria crítica al Balón de Oro. Cristiano Ronaldo y otra lapidaria crítica al Balón de Oro. Video: sporttv No es la primera vez que el Bicho apunta contra el galardón El portugués, que ganó el Balón de Oro en cinco ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), ya había mostrado su desinterés por el prestigioso premio en otras oportunidades. “No me creo ya los premios individuales, porque sé lo que se trabaja por detrás”, dijo semanas atrás después de ser campeón de la Nations League con la Selección de Portugal.

En esta edición, Ronaldo no figura entre los 30 nominados que dio a conocer France Football a pesar de sus grandes números: 35 goles y 4 asistencias con Al Nassr en 41 partidos, y 8 tantos más con Portugal, donde hasta levantó el título ante España marcando un gol en la final.

El descontento de CR7 viene desde hace tiempo. El año pasado también criticó abiertamente la elección de Rodri como ganador por encima de Vinícius Jr. “No hay credibilidad. Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Son luchas que no puedes ganar”, declaró en el programa El Chiringuito.