Marcos Rojo se va de Boca a Racing: la pícara respuesta de Gustavo Costas sobre su llegada

No pasaron ni 24 horas de que Marcos Rojo acordara irse libre de Boca para confirmar su llegada a otro grande de la Argentina: el experimentado zaguero será nuevo refuerzo de Racing por pedido expreso de su entrenador, Gustavo Costas, y será presentado en las próximas horas como nuevo jugador de la Academia por un año.

Lo que parecía transformarse en una nueva novela, finalmente se resolvió en un abrir y cerrar de ojos. El jueves por la tarde el defensor aceptó la propuesta que le hizo la dirigencia para desvincularse del Xeneize y este viernes por la mañana se confirmó la decisión final sobre su futuro, que será nada menos que en el equipo de Avellaneda.

El factor clave para que Marcos Rojo llegue a Racing: Gustavo Costas Más allá de Rojo, el principal protagonista de esta sorpresa y una de las grandes bombas del mercado tiene nombre y apellido: Gustavo Costas. El entrenador de Racing llamó al futbolista hace algunas semanas y le expresó sus ganas de contar con él, algo que, además, dejó entrever en su última conferencia de prensa cuando le preguntaron por ese supuesto contacto.

marcos rojo boca Bombazo: Marcos Rojo jugará en Racing. Instagram @marcosrojo Consultado tras la victoria frente a Riestra por Copa Argentina, el DT fue abordado con una pregunta directa: “¿Te puedo pedir sinceridad? ¿Llamaste a Marcos Rojo?” La respuesta de Costas fue una carcajada. Y luego, una frase que lo dijo todo sin decir nada: “¿Tan importante es que lo llamé?”.

Si bien la CD de la Academia no estaba del todo convencida en traerlo, la insistencia de Costas fue clave para terminar de inclinar la balanza. Con el ok del presidente Diego Milito, Racing llegó a un acuerdo con el zaguero y, en principio, este mismo viernes se haría la revisión médica para cerrar su llegada por los próximos 12 meses.