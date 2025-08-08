Jorge Brito sacó chapa al decir en qué aspecto River le sacó diferencia a Boca: "Hace 12 años éramos menos en eso y lo revertimos"

Jorge Brito hizo una comparación entre el Millonario y el Xeneize y destacó en que superó el cuadro de Núñez a su eterno rival en los últimos años.

River y Boca siempre se comparan en diversos aspectos para ver quién es el mejor. En cuanto a los títulos internacionales, el Xeneize siempre fue superior a su máximo rival, pero en los locales es el Millonario quien está por encima del cuadro de la Ribera. Ante estas comparaciones, Jorge Brito, mandamás del elenco de Núñez sacó chapa al decir en qué aspecto su club le sacó diferencia al eterno rival.

Según el máximo mandamás, hace unos años, el cuadro azul y oro dominaba en el mercado de pases, pero desde su gestión en La Banda eso cambió y ahora son ellos los que lo lideran: “Con dolor, tengo que decir que hace un tiempo sentía que en muchos aspectos éramos menos que Boca. No en cuanto a la historia o la calidad futbolística: en eso creo que siempre estuvimos a otro nivel”, aseguró.

"Pero cuando nosotros llegamos, Boca tenía otro peso específico tanto en mérito deportivo como en términos institucionales y económicos. Si hace 12 años los dos clubes se disputaban un jugador, seguramente Boca tenía más herramientas para contratarlo. Y eso lo hemos podido revertir con el tiempo: hoy River tiene una inercia de crecimiento que no hay que detener”, agregó.

Por otro lado, Jorge Brito habló sobre el buen presente que atraviesa el equipo comandado por Marcelo Gallardo y se refirió a la gran confirmación que hizo con el nuevo y renovado plantel: "River está verdaderamente muy bien. Yo destaco tres aspectos fundamentales que son el pilar de River. El primero, indudablemente, es el futbolístico. River tiene el técnico que quiere tener, el mejor técnico de Sudamérica. River tiene un gran plantel. Puesto por puesto, tiene el mejor equipo de la Argentina y uno de los mejores de Latinoamérica. Eso nos pone en una situación en la que estamos peleando tres competencias en el segundo semestre", lanzó.