La gastada oficial de San Lorenzo a Vélez con Luis Miguel como protagonista

El San Lorenzo de Damián Ayude viene a paso firme en el torneo Clausura. Luego de la dura eliminación en Copa Argentina a manos de Tigre (lo venció por 1-0), el Ciclón se repuso del golpe y derrotó al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la mínima con un gol de Alexis Cuello a los 28 minutos del PT.

Con este resultado, el cuadro azulgrana es el único líder de la zona B con 8 unidades (dos victorias y dos empates), aunque resta jugar la gran parte de la fecha y equipos como River, Rosario Central o Deportivo Riestra pueden superarlo. Por su parte, el Fortín sumó su primer derrota en el campeonato y ahora se mantiene en la sexta posición con cinco unidades.

La gastada de San Lorenzo a Vélez con Luis Miguel como tema principal Como suele suceder en un clásico o partidos con mucha historia, como este caso, el club ganador siempre aprovecha para burlarse del perdedor y en esta ocasión San Lorenzo no dejó pasar la oportunidad para chicanear de forma irónica y romántica al cuadro de Liniers.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1953615528481919036&partner=&hide_thread=false Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. pic.twitter.com/zZRwLt3YYq — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 8, 2025 Al finalizar el partido, las redes oficiales del cuadro de Boedo subieron una foto del festejo de Cuello marcando un corazón, y una frase del cantante Luis Miguel: "Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí...". Esto se debe a que uno de los argumentos que utilizan los hinchas del Ciclón para burlarse del Fortín es que el reconocido y famoso artista siempre llena el estadio José Amalfitani y los fanáticos del Fortín no.