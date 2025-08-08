La gastada oficial de San Lorenzo a Vélez con Luis Miguel como protagonista
Luego del triunfo por 1-0, San Lorenzo no dudó en burlarse del Fortín utilizando al icónico cantante como tema principal.
El San Lorenzo de Damián Ayude viene a paso firme en el torneo Clausura. Luego de la dura eliminación en Copa Argentina a manos de Tigre (lo venció por 1-0), el Ciclón se repuso del golpe y derrotó al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la mínima con un gol de Alexis Cuello a los 28 minutos del PT.
Con este resultado, el cuadro azulgrana es el único líder de la zona B con 8 unidades (dos victorias y dos empates), aunque resta jugar la gran parte de la fecha y equipos como River, Rosario Central o Deportivo Riestra pueden superarlo. Por su parte, el Fortín sumó su primer derrota en el campeonato y ahora se mantiene en la sexta posición con cinco unidades.
La gastada de San Lorenzo a Vélez con Luis Miguel como tema principal
Como suele suceder en un clásico o partidos con mucha historia, como este caso, el club ganador siempre aprovecha para burlarse del perdedor y en esta ocasión San Lorenzo no dejó pasar la oportunidad para chicanear de forma irónica y romántica al cuadro de Liniers.
Al finalizar el partido, las redes oficiales del cuadro de Boedo subieron una foto del festejo de Cuello marcando un corazón, y una frase del cantante Luis Miguel: "Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí...". Esto se debe a que uno de los argumentos que utilizan los hinchas del Ciclón para burlarse del Fortín es que el reconocido y famoso artista siempre llena el estadio José Amalfitani y los fanáticos del Fortín no.
¿Cómo sigue la agenda de ambos?
En el caso de San Lorenzo, los dirigidos por Damián Ayude tendrán ocho días de trabajo antes de afrontar el próximo compromiso que será el próximo sábado 16 de agosto cuando visiten a Platense en Vicente López, en un partido que estará marcado por la presencia del público visitante. Por su parte, Vélez visitará este martes a las 19:00 (hora de Argentina) a Fortaleza de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores