Con gol de Cuello, San Lorenzo venció 1-0 a Vélez en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo derrotó como local por 1-0 a Vélez Sarsfield este jueves en el Pedro Bidegain por la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025. El único gol del partido fue convertido a los 27 minutos del primer tiempo por el delantero Alexis Cuello, que empujó la pelota al gol tras una buena jugada del extremo Ezequiel Cerutti.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Damián Ayude alcanzó la cima de la zona B, con 8 puntos, mientras que el Fortín es sexto con 5 unidades. En la próxima fecha, el Ciclón deberá enfrentar al vigente campeón, visitando a Platense el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 14:15, mientras que el equipo de Guillermo Barros Schelotto recibirá a Independiente el mismo sábado, a las 20:30.