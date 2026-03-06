San Lorenzo, a un paso de sumar un refuerzo que sonó en Boca ¡justo antes de ir a la Bombonera!

A días del clásico por la fecha 10, San Lorenzo sumaría a un delantero que estuvo en el radar de Boca hace semanas. De quién se trata.

Pese al complejo contexto económico e institucional, San Lorenzo avanza a paso firme en el mercado de pases. En ese contexto, el equipo de Damián Ayude está a detalles de reforzarse con un futbolista que estuvo en el radar de Boca y que, si se cierra en estas horas, podría estar a disposición para jugar en la Bombonera.

Antes de abrochar la llegada de Adam Bareiro, la dirigencia del Xeneize exploró otros horizontes en la intensa búsqueda por incorporar a un centrodelantero y, entre distintas opciones, apareció el nombre de Rodrigo Auzmendi, el 9 de Banfield. Sin embargo, en Brandsen 805 se bajaron de la negociación luego de que el Taladro pidiera US$ 2.000.000 por el 100% de su ficha.

Auzmendi, el delantero que quiso Boca, se acerca a San Lorenzo: los detalles Resulta que, semanas más tarde, el panorama cambió por completo y en el sur accedieron a desprenderse del jugador de 25 años por una cifra menor. Y ahí es donde aparece el Ciclón, que quedó a un paso de sumarlo al plantel de Damián Ayude en una operación que también involucra al Querétaro de México.

Rodrigo Auzmendi Rodrigo Auzmendi está a detalles de ser nuevo jugador de San Lorenzo. FotoBaires Banfield le ofreció al equipo azteca el pase de Auzmendi a cambio de una deuda de US$ 1.000.000 correspondiente al fichaje de Martín Río. En suelo azteca ve con buenos ojos esta chance, pero la traba es que ya no tiene cupo para este libro de pases. No obstante, la solución pasó a ser San Lorenzo, club en el que el delantero recalaría a préstamo antes de su llegada a la Liga MX