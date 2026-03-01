San Lorenzo y Talleres no se sacaron diferencias en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Talleres y San Lorenzo empataron sin goles en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para sostenerse dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final de la Zona A.

Este resultado le cayó mejor al equipo azulgrana, que ahora está tercero en la Zona A, junto a Independiente, ambos a dos puntos de los líderes, Estudiantes y Vélez.

El arranque mostró a un San Lorenzo más decidido. Al minuto de juego, Agustín Ladstatter enganchó y sacó un zurdazo que exigió al arquero local, avisando temprano.

Con el correr de los minutos, el trámite se volvió trabado y parejo. A los 13’, Talleres tuvo la más clara de la etapa inicial: Dávila aprovechó una desatención defensiva, quedó mano a mano, eludió a Gill y cuando definía apareció Hernández para despejar sobre la línea, salvando al Ciclón.

Desde allí, ambos equipos se prestaron la pelota y, salvo alguna aproximación aislada, el cero nunca pareció quebrarse. Así, el primer tiempo se fue sin emociones en el marcador.

EL TONGA EN MODO BOMBERO: ¡¡GASTÓN HERNÁNDEZ SE DESLIZÓ Y SALVÓ, CON LA CABEZA, UN GOLAZO DE DÁVILA PARA EL 1-0 DE LA T ANTE SAN LORENZO!! pic.twitter.com/X64PqwTrTK

En el segundo tiempo, el desarrollo no varió demasiado. En San Lorenzo ingresaron Matías Reali y Gregorio Rodríguez en busca de mayor profundidad, mientras que en Talleres también movieron el banco para intentar cambiar la dinámica.

La acción más clara del complemento llegó a los 35’: Facundo Gulli quedó mano a mano, pero se encontró con una gran respuesta de Herrera. En el rebote, el arquero volvió a imponerse ante el remate de Reali, sosteniendo el empate para la “T”.

Guido Herrera impidió el triunfo de San Lorenzo

Embed ¡¡GUIDO HERRERA, SEÑORES Y SEÑORAS!! ¡¡DOBLE ATAJADA DEL ARQUERO Y CAPITÁN DE TALLERES, PARA EVITAR EL AGÓNICO 1-0 DE SAN LORENZO EN EL KEMPES!! pic.twitter.com/vV3h12oOs3 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2026

En los minutos finales, con cinco de adición, ninguno logró imponer condiciones ni generar una situación determinante.

El 0-0 terminó reflejando lo visto en Córdoba: un duelo equilibrado, con pocas situaciones claras y con arqueros y defensores como figuras. Tanto Talleres como San Lorenzo continúan en zona de clasificación en la Zona A, aunque dejaron pasar una buena oportunidad para afirmarse en la parte alta de la tabla.

Fuente: NA

