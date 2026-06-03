VTV: así funcionarán los nuevos talleres mecánicos habilitados para hacer la revisión

Los talleres mecánicos privados podrán comenzar a realizar controles de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria tras la reforma impulsada por el Gobierno nacional. La medida habilita un nuevo sistema de inspecciones técnicas vehiculares con más centros autorizados, cambios en la modalidad de atención y una apertura del servicio que hasta ahora estaba concentrado en plantas estatales específicas.

La modificación fue oficializada este miércoles mediante la resolución 32/2026 publicada en el Boletín Oficial. A partir de ahora, los talleres que cumplan con las condiciones técnicas exigidas podrán incorporarse al esquema de verificaciones obligatorias.

El Gobierno anunció cambios clave en la VTV.

La reforma crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una base digital que funcionará dentro de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Desde allí se administrarán las solicitudes de habilitación y el control de los nuevos prestadores.

Con este esquema, talleres mecánicos privados podrán quedar autorizados para realizar la VTV y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), dos trámites que hasta ahora se hacían únicamente en plantas verificadoras habilitadas por el Estado.

Desde el Ejecutivo aseguran que el nuevo modelo permitirá ampliar la cantidad de puntos de atención, reducir demoras y facilitar el acceso al trámite en distintas regiones del país.

Qué deberán tener los talleres para poder hacer la revisión técnica

Los establecimientos interesados en sumarse al sistema deberán acreditar equipamiento específico para garantizar controles completos y estandarizados sobre los vehículos.

Entre los principales requisitos técnicos figuran:

Alineador óptico de faros con luxómetro

Detector de holguras en suspensión y dirección

Calibre para desgaste de neumáticos

Decibelímetro para medición de ruido

Analizador de gases para motores nafteros

Medidor de humo para motores diésel

Equipos para control de frenos y amortiguación

Herramientas de verificación mecánica y eléctrica

El objetivo oficial es asegurar que las inspecciones mantengan parámetros de seguridad similares a los de las plantas verificadoras actuales.

Cuánto cuesta la VTV en junio de 2026 en la provincia de Buenos Aires

En paralelo a la reforma nacional, la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de la VTV.

Las tarifas vigentes son:

Vehículos particulares de hasta 2.500 kilos: $97.057,65

Vehículos particulares de más de 2.500 kilos: $174.703,77

Los importes incluyen IVA, oblea y gastos administrativos.

Quiénes están exentos de pagar la VTV

Algunos sectores continúan exceptuados del pago de la verificación técnica. Entre ellos aparecen:

Vehículos oficiales bonaerenses

Ambulancias

Autobombas y unidades de bomberos

Personas con discapacidad titulares del vehículo

Estas exenciones seguirán vigentes bajo el nuevo esquema.