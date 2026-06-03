VTV: así funcionarán los nuevos talleres mecánicos habilitados para hacer la revisión
El Gobierno habilitó talleres mecánicos privados para hacer la VTV y la RTO. Cómo funcionará el nuevo sistema de revisiones vehiculares.
Los talleres mecánicos privados podrán comenzar a realizar controles de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria tras la reforma impulsada por el Gobierno nacional. La medida habilita un nuevo sistema de inspecciones técnicas vehiculares con más centros autorizados, cambios en la modalidad de atención y una apertura del servicio que hasta ahora estaba concentrado en plantas estatales específicas.
La modificación fue oficializada este miércoles mediante la resolución 32/2026 publicada en el Boletín Oficial. A partir de ahora, los talleres que cumplan con las condiciones técnicas exigidas podrán incorporarse al esquema de verificaciones obligatorias.
Cómo será el nuevo sistema de talleres habilitados para hacer la VTV y la RTO
La reforma crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una base digital que funcionará dentro de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Desde allí se administrarán las solicitudes de habilitación y el control de los nuevos prestadores.
Con este esquema, talleres mecánicos privados podrán quedar autorizados para realizar la VTV y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), dos trámites que hasta ahora se hacían únicamente en plantas verificadoras habilitadas por el Estado.
Desde el Ejecutivo aseguran que el nuevo modelo permitirá ampliar la cantidad de puntos de atención, reducir demoras y facilitar el acceso al trámite en distintas regiones del país.
Qué deberán tener los talleres para poder hacer la revisión técnica
Los establecimientos interesados en sumarse al sistema deberán acreditar equipamiento específico para garantizar controles completos y estandarizados sobre los vehículos.
Entre los principales requisitos técnicos figuran:
- Alineador óptico de faros con luxómetro
- Detector de holguras en suspensión y dirección
- Calibre para desgaste de neumáticos
- Decibelímetro para medición de ruido
- Analizador de gases para motores nafteros
- Medidor de humo para motores diésel
- Equipos para control de frenos y amortiguación
- Herramientas de verificación mecánica y eléctrica
El objetivo oficial es asegurar que las inspecciones mantengan parámetros de seguridad similares a los de las plantas verificadoras actuales.
Cuánto cuesta la VTV en junio de 2026 en la provincia de Buenos Aires
En paralelo a la reforma nacional, la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de la VTV.
Las tarifas vigentes son:
- Vehículos particulares de hasta 2.500 kilos: $97.057,65
- Vehículos particulares de más de 2.500 kilos: $174.703,77
Los importes incluyen IVA, oblea y gastos administrativos.
Quiénes están exentos de pagar la VTV
Algunos sectores continúan exceptuados del pago de la verificación técnica. Entre ellos aparecen:
- Vehículos oficiales bonaerenses
- Ambulancias
- Autobombas y unidades de bomberos
- Personas con discapacidad titulares del vehículo
Estas exenciones seguirán vigentes bajo el nuevo esquema.