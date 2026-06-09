Sorpresa en España: aseguran que Mourinho no tendría en cuenta a Mastantuono en Real Madrid

Mientras aguarda por la gran incorporación que busca el Merengue, Mourinho definió el futuro del ex River de cara a la próxima temporada.

El regreso de José Mourinho al Real Madrid ya comienza a generar consecuencias puertas adentro. Tras el triunfo de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del último domingo y a la espera de la oficialización del portugués como nuevo entrenador, desde España aseguran que el DT ya avanzó en la planificación del plantel para la temporada 2026/27 y tomó una decisión que impacta directamente en Franco Mastantuono.

Según informó el medio español El Desmarque, el joven argentino integra la lista de futbolistas que no serían prioridad para Mourinho en su nuevo proyecto deportivo. Junto al ex River también aparecen nombres de peso como Rodrygo, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Ferland Mendy, Fran García y Raúl Asensio, varios de ellos con protagonismo en las últimas temporadas del conjunto merengue.

En el caso puntual de Mastantuono, la intención de la dirigencia madrileña no sería desprenderse definitivamente del jugador, sino buscarle una cesión dentro del fútbol europeo para que pueda sumar continuidad, experiencia y minutos de competencia en una liga de primer nivel antes de regresar al Santiago Bernabéu con mayor rodaje.

Mourinho no tendría en cuenta a Mastantuono Franco Mastantuono festeja el triunfo de Real Madrid ante Villarreal. Franco Mastantuono no seguiría en el Real Madrid por decisión de Mourinho. Foto: Denis Doyle Ante este escenario, River se movió rápidamente y realizó un sondeo para conocer la situación del futbolista. Desde Núñez analizaron la posibilidad de gestionar un préstamo que le permitiera regresar al club donde se formó, aunque la respuesta del entorno del mediocampista fue negativa desde un primer momento.