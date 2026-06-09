Argentina campeón: una empresa misionera ganó el oro en el Mundial de la Yerba

La yerba mate León, elaborada en la ciudad misionera de Oberá, ganó la medalla de oro en la categoría barbacuá en el Mundial de la Yerba Mate realizado en Buenos Aires. Tras desempeñarse sólo en la producción primaria, la empresa se asoció a secaderos y molinos y tiene una marca reconocida en el mercado.

La marca nació hace dos años por la necesidad de los productores de independizarse de los grandes molinos, se exporta a distintos países y busca expandir su producción. "Hoy a la mañana ya empecé a recibir pedidos y consultas de dónde conseguirla en cada lugar", señaló Ygor Sobol, dueño de la empresa.

Sobol es, además, productor. “Estoy muy contento. Nos tocó esta grata sorpresa”. En declaraciones a LT17 Radio Provincia de Misiones, Sobol dijo que no pudo asistir al Mundial de la Yerba y que se enteró del galardón gracias a amigos que le dijeron por teléfono "Che, tenés el oro ".

"Fue una alegría total, así que empecé a buscar en las redes y hasta que me informaron formalmente que había sido así”. Y agregó: “Acá tenemos una satisfacción en la provincia por el trabajo que estamos haciendo”.

El Mundial de la Yerba Mate es un evento reciente y Sobol describió la metodología de cata. “Nosotros participamos con León con la línea barbacuá. Fuimos premiados en esta categoría. Recién una vez que estaba empezando el Mundial, yo terminé de entender un poquito cómo funciona la metodología de cata y es a ojo cerrado, no se sabe qué producto estás probando y hay unos códigos. Entre esos códigos están todos los participantes y los sommeliers eligen y hay otro sector donde eligen los consumidores también”.

El objetivo principal de la participación era lograr la exposición de la marca, algo que se consigue solo al obtener un premio.

Sistema barbacuá

El sistema barbacuá, que le valió el oro a Yerba Mate León, es el método más tradicional de producción de yerba mate. “Deriva de lo que sería el cabillo de las producciones originarias de yerba mate que hacían los guaraníes, y es el toque característico ahumado que tiene la yerba, es la particularidad principal que tiene”. Este proceso incluye un secado con humo de madera que le otorga un sabor distintivo.

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Los primeros pasos

Yerba Mate León nació hace aproximadamente dos años, impulsada por la necesidad de Sobol de abrirse camino en la comercialización directa y dejar de depender de los grandes molinos. “Yo hace unos dos años atrás lo que hacía era cosechar mi yerba y vender, era proveedor de los secaderos de yerba mate y por ende de los molinos”, relató.

El cambo fue importante. El productor transformó su estructura y se asoció con secaderos y molinos para lanzar su propia marca, que ahora lo lanzó a obtener este premio internacional, que posiciona a León como una marca buscada por los consumidores.