Fuerte cruce por la yerba mate: Misiones salió al cruce de Manuel Adorni

El ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, le respondió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien aseguró que el sector yerbatero “no está en crisis”.

“Lo invito a Adorni a visitar la provincia de Misiones para conocer de primera mano la realidad de las consecuencias de la desregulación en la cadena de la yerba mate. Escuchar a los productores en territorio también es parte de entender lo que está pasando”, expresó el funcionario provincial, marcando diferencias con la postura del Gobierno nacional .

De esta forma, el funcionario provincial se expresó luego de escuchar la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, donde, al responder una pregunta por parte del bloque de legisladores de Encuentro Misionero, afirmó que “no hay tal crisis”.

Por su parte, el diputado nacional por Misiones, Alberto Arrúa, afirmó que “Adorni se burló de las familias productoras”.

El presidente del bloque de Innovación Federal, el diputado de Encuentro Misionero, Alberto Arrúa, consideró que la postura de Manuel Adorni representó una falta de respeto hacia las familias productoras. “Se burló de las familias yerbateras, ya que, más allá de las estadísticas sobre ventas o exportaciones, el problema urgente es la situación de casi 13.000 familias. Al no contar con un precio sostén, estos productores se ven obligados a vender su materia prima a valores ínfimos para poder subsistir”.

Fuerte crisis

Los legisladores misioneros concretamente le preguntaron al jefe de Gabinete si el Gobierno nacional prevé implementar medidas específicas, como reducciones o compensaciones impositivas, para fortalecer a sectores como la yerba, el té, el tabaco y la madera en un contexto que definieron como “una fuerte crisis” para la producción misionera.

“En crecimiento”

Por su parte, Manuel Adorni negó que el sector yerbatero “atraviese una crisis” y sostuvo que “se encuentra en una etapa de crecimiento”, destacando “el récord de exportaciones y un leve incremento del consumo interno”.

Adorni no se refirió de manera directa a la situación de la rentabilidad de los productores y dejó en claro que “no se prevén intervenciones estatales para recomponer sus ingresos”.

Para el jefe de Gabinete de Javier Milei “la desregulación del mercado impulsó un escenario de prosperidad para el sector yerbatero”, descartando la existencia de una crisis. Para el Gobierno nacional, la desregulación permitió “la libre competencia”.

En tanto, la negociación directa entre productores e industriales derivó “en una baja de precios que benefició tanto a los consumidores como a la competitividad exportadora”.

Rentabilidad

La Secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación señaló que “la rentabilidad del sector se ve respaldada por el récord de exportaciones de 60.085 toneladas y un incremento del 14,9% en el valor FOB de las ventas externas durante 2025”. Bajo esta lógica, el Gobierno nacional sostiene que “el crecimiento en volumen y valor de las exportaciones es indicativo de una mejora en la rentabilidad de los productores”.

Desde el Gobierno de Misiones y el sector productivo cuestionaron esa lectura de la exposición presentada por Manuel Adorni y sostuvieron que “la desregulación impacta de manera desigual en la cadena productiva, afectando especialmente a los pequeños y medianos productores”.