Asamblea Legislativa: cuál será el anuncio central de Alfredo Cornejo

El gobernador de Mendoza abrirá el periodo 186 de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial. El discurso anual de Alfredo Cornejo es uno de los momentos más esperados del año y hoy se estima que el anuncio central estará vinculado con la adjudicación de dos grandes obras provinciales.

Según fuentes consultadas por MDZ en la previa de la Asamblea Legislativa, Alfredo Cornejo anunciará la adjudicación del Tren de Cercanías y la renovación del Acceso Este.

Todo indica que el mandatario provincial solo hablará del avance del proceso y dejará al ministro de Gobierno Natalio Mema y al intendente de Guaymallén Marcos Calvente la revelación de los detalles y los nombres de las empresas.

Las actividades comenzarán a las 9 , cuando las autoridades legislativas saluden a la Formación Policial y realicen el izamiento de la Bandera en la Peatonal Sarmiento. Luego, la Asamblea Legislativa designará las comisiones de Exterior e Interior, las cuales serán las encargadas de recibir al Gobernador, quien brindará su discurso cerca de las 9:30.

El Tren de Cercanías

La obra del Tren de Cercanías conectará el departamento de San Martín con Maipú, lo que generará 150 empleos directos y 50 indirectos, y forma parte de la integrabilidad de los sistemas de transporte de Mendoza, facilitando la movilidad y reducirá la dependencia del transporte privado. La traza unirá la estación General San Martín (Junín) con Gutiérrez (Maipú), con paradas en Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito. El costo estimado es de U$S 130 millones y capacidad para trasladar a unos 500 pasajeros.

La frecuencia será de 60 minutos, con salidas simultáneas desde ambas cabeceras. La interconexión de las formaciones se realizará en la Estación Barcala, en Maipú, mediante vías independientes y desvíos dinámicos, lo que permitirá mantener la operatividad del tren de cargas y del servicio de pasajeros sin interferencias. La velocidad máxima operativa alcanzará los 90 km/h y la comercial promediará los 68 km/h, permitiendo cubrir cada tramo en unos 28 minutos. Si bien el financiamiento será a través de los fondos del resarcimiento, el Gobierno provincial tiene autorización legislativa para pedir un crédito por $100.000 millones-.

El Gobierno Provincial analiza las ofertas que realizaron 18 empresas (distribuidas en 10 grupos, ya sea de uniones transitorias o de manera individual) para la construcción y operación del Tren de Cercanías. La licitación fue internacional y participaron empresas extranjeras, como por ejemplo la CRRC Tangshan Company LTD de China, además de otros jugadores fuertes en el rubro de la construcción y también lo relacionado a los ferrocarriles a nivel provincial y nacional.

Tren de Cercanías del Este.jpg

Obras del Acceso Este

Alfredo Cornejo también anunciará la adjudicación de una de las obras viales más importantes de los últimos años: el tramo urbano del Acceso Este, que comprende el recorrido entre el Nudo Vial y la calle Arturo González. La obra será financiada con los fondos de resarcimiento. Al ser la más compleja, también es la más cara y de mayor impacto.

En total se presentaron 7 propuestas y 14 empresas y, según los datos a los que accedió MDZ, hay ofertas por debajo del presupuesto oficial. La empresa mendocina Cartellone presentó la oferta más conveniente desde lo económico, con más de 10 mil millones de pesos por debajo de lo previsto. Pero hay rumores entre los competidores sobre la posibilidad de que ponderen otros criterios. Y la competencia sería con la UTE formada entre Ayfra y Green, la empresa que por los problemas financieros dejó obras a medio hacer.

La obra tiene un presupuesto de $70.510 millones (U$S 50,3 millones), para hacer de 11,6 kilómetros de ruta. Se trata del tramo más urbano del trazado que fue provincializado y que ahora pasó a ser la ruta 22. El tramo a intervenir tiene un tránsito medio diario anual de 120.000 vehículos, pero se le suman otros 80 mil vehículos provenientes del Acceso Sur en la zona desde la rotonda de la Virgen.