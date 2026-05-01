Alfredo Cornejo abre el periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura: los detalles

En el Día del Trabajador, el gobernador de Mendoza abrirá el periodo 186 de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.

Alfredo Cornejo abrirá este viernes el periodo 186 de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza. El gobernador transita su penúltimo año de gobierno y hoy brindará su mensaje de apertura de sesiones ordinarias frente a la Asamblea Legislativa. El mismo arrancará a las 9:30 horas.

Las actividades comenzarán a las 9, cuando las autoridades legislativas saluden a la Formación Policial y realicen el izamiento de la Bandera en la Peatonal Sarmiento. Luego, la Asamblea Legislativa designará las comisiones de Exterior e Interior, las cuales serán las encargadas de recibir al Gobernador, quien brindará su discurso cerca de las 9:30.

El discurso se podrá seguir en vivo por diferentes plataformas a partir de las 9:30.

Se espera que Cornejo dé algunos anuncios vinculados a la infraestructura y obras de la provincia, y también a la educación, ya que fue un adelanto del ministro de esa cartera, Tadeo García Zalazar. “Se anunciará el envío de un proyecto de ley para endurecer las sanciones en el Código Contravencional de la provincia en hechos de estas características”, dijo Zalazar días atrás.