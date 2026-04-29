Quiénes son los seis funcionarios judiciales postulados por Cornejo para ser fiscales

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura los pliegos para cubrir seis vacantes en cargos de fiscales de la provincia. Los candidatos a magistrados se desempeñan actualmente como ayudante fiscal o sustitutos y aspiran a conseguir el aval del Senado para acceder a los puestos en el Ministerio Público Fiscal.

Los seis puestos que busca cubrir el mandatario provincial están distribuidos entre la Primera Circunscripción Judicial, es decir el Gran Mendoza, la Cuarta que es el Valle de Uco y también hay dos vacantes en el departamento de General Alvear.

Los pliegos ingresaron este martes a la Legislatura y en las próximas semanas se realizarán las audiencias públicas de los aspirantes. Posteriormente se someterán a la votación del Senado para obtener el aval legislativo exigido constitucionalmente para poder ser designados.

Los nombres propuestos buscan cubrir cinco cargos de fiscal de instrucción y un fiscal penal de Menores y Tránsito de Alvear.

Una de las candidatas es María Belén Sanz, quien fue postulada a fiscal de instrucción de la primera circunscripción. La profesional de 46 años actualmente se desempeña como fiscal sustituta a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 2 en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género y Abuso Sexual de la Tercera Circunscripción Judicial.

polo judicial edificio interiores guardia policial (5) El Gobierno de Mendoza pretende cubrir seis vacantes en el Ministerio Público Fiscal. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por otro lado, también fue propuesto Gerardo Manganiello como fiscal de instrucción de la Primera Circunscripción. A sus 41 años trabaja como fiscal de instrucción interino en la Fiscalía de Instrucción Nº 41 de la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

Otro de los nombres propuestos es el de Fernanda Gabriela Arriagada para ocupar un puesto de fiscal de instrucción Fiscalía 38 de la Primera Circunscripción. La vacante que dejó Santiago Garay, magistrado que renunció para jubilarse.

La abogada de 51 años actualmente se desempeña como ayudante fiscal en la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Trabajó en la Municipalidad de Luján de Cuyo, fue asesora del Tribunal de Cuentas, y luego fue designada ayudante fiscal.

A su vez, Pablo Gabriel Fossaroli es candidato a fiscal de instrucción de la cuarta Circunscripción, en el Valle de Uco. El abogado de 36 años se desempaña en la Fiscalía de Instrucción Nº 1 del Valle de Uco, como fiscal sustituto.

Por otra parte, Cornejo también busca cubrir dos cargos del Ministerio Público Fiscal en el sur provincia. Luis Guillermo Parigi, fue postulado a Fiscal Penal de Menores y Tránsito de General Alvear. A sus 41 años actualmente es Fiscal Penal sustituto en esa unidad fiscal.

Finalmente, Facundo Ezequiel Roa, de 39 años, fue elegido para ocupar el cargo de fiscal de Instrucción de General Alvear Fiscalía Nº 2, donde es actualmente ayudante fiscal.