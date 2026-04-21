Caso Nora Dalmasso: comienza el jury contra los tres fiscales por "mal desempeño" y negligencia

A casi dos décadas del crimen que conmocionó al país, la justicia de Córdoba enfrenta una jornada clave. Este martes 21 de abril, a las 08:30 horas, se pone en marcha en la Legislatura Unicameral el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles . Los magistrados están acusados de mal desempeño y negligencia grave en la investigación del asesinato de Nora Dalmasso , ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

La apertura del proceso contará con testimonios de altísimo valor simbólico y judicial. Fuentes del caso confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que los primeros en declarar serán Facundo y Valentina Macarrón , hijos de la víctima, junto al viudo Marcelo Macarrón .

Cabe recordar que Marcelo Macarrón fue sobreseído en 2022 tras un extenso juicio donde se determinó que no había pruebas para condenarlo. Existe un marcado hermetismo en torno a lo que la familia pueda aportar en esta instancia, donde el foco no es ya el autor del crimen —cuya causa prescribió— sino el accionar de quienes debían investigarlo.

La acusación sostiene que Pizarro, Di Santo y Miralles orientaron sus esfuerzos hacia la familia de la víctima de manera arbitraria, ignorando pruebas fehacientes y permitiendo, por omisión o negligencia, que la causa llegara a la prescripción sin culpables.

Javier Di Santo (2007-2015): Bajo su gestión se produjeron las polémicas detenciones de Gastón Zárate (apodado "El Perejil") y del propio Facundo Macarrón.

Daniel Miralles (2016-2017): Impulsó la hipótesis de un "crimen por encargo" que nunca pudo sostenerse con evidencia sólida.

Luis Pizarro (2017-2019): Planteó la teoría de que el viudo había viajado secretamente desde Punta del Este para cometer el femicidio, hipótesis que fue descartada en el juicio de 2022.

El jurado de enjuiciamiento tiene una ventana de tiempo limitada para dictar sentencia. Según la normativa vigente, el plazo de cuatro meses para concluir el jury vence el próximo 28 de mayo. Para esa fecha, se deberá determinar si los fiscales son destituidos de sus cargos o si, por el contrario, son absueltos de los cargos de mal desempeño.

Con este proceso, la justicia cordobesa busca dar una respuesta institucional ante una investigación que ha sido señalada como uno de los mayores fracasos judiciales de la historia argentina reciente, dejando el asesinato de Nora Dalmasso en una impunidad que hoy parece irreversible.