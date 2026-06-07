Detuvieron en Ciudad al sospechoso de destrozar la vidriera de Medicus

El hombre fue localizado durante un patrullaje en Ciudad. Los investigadores lo vinculan con los daños ocasionados días atrás en una sucursal de Medicus.

La investigación por los daños provocados en una sede de la empresa de salud Medicus registró un avance este miércoles con la detención del presunto autor del hecho, quien fue localizado por efectivos policiales durante un operativo de prevención en Ciudad.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se concretó cerca a las 10 en la intersección de avenida San Martín y Espejo, donde personal policial que realizaba tareas de patrullaje observó a un hombre cuyas características coincidían con las del sospechoso buscado por un episodio de vandalismo ocurrido días atrás.

El hecho de vandalismo El hecho bajo investigación se produjo el pasado 1 de junio, cuando una persona ocasionó daños en la vidriera de una sede de Medicus ubicada en calle Colón casi Belgrano en Ciudad.

WhatsApp Image 2026-06-07 at 18.27.45 El sospechoso fue identificado y detenido por efectivos policiales en el centro mendocino A partir de las actuaciones realizadas y del análisis de registros obtenidos durante la investigación, los efectivos lograron identificar al presunto responsable. Al advertir su presencia en la vía pública, procedieron a interceptarlo y concretar su aprehensión.

El sospechoso, un hombre de 37 años, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la justicia.