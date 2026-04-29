Manuel Adorni rompió el silencio y respondió sobre las causas por corrupción

Previo a su exposición en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , respondió más de 2.100 preguntas a los diputados, muchas de las cuales fueron referidas acerca de las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los temas más controvertidos estuvo en torno al viaje del exvocero a Punta del Este en febrero pasado, mediante un avión privado junto al periodista y conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio.

Al respecto, le consultaron si "fue declarado o registrado ante la Oficina Anticorrupción en el Registro de Viajes Financiados por Terceros previsto por la normativa vigente".

Al respecto, señaló que "no existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción en el marco del artículo 3 del Decreto 1179/2016, que refiere exclusivamente a viajes o estadías erogados por terceros “para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la participación en ellas”.

"El Sr. Jefe de Gabinete de Ministros presentó su “Declaración Jurada Patrimonial Integral” (Cap. II de la Ley 25.188) y su “Declaración Jurada de Actividades Anteriores y Posteriores al Ejercicio de la función pública” (Resolución OA 7/2022), y la Oficina Anticorrupción informó la inexistencia de conflictos de interés en el caso", se agregó en el documento.

A su vez, sobre su declaración jurada le consultaron: "¿puede detallar la evolución de sus propiedades, dinero en efectivo y embarcaciones, en pesos y moneda extranjera, tanto suya como de su cónyuge desde que ingresó a la función pública? ¿Existieron acompañantes en sus viajes cuyos roles no estuvieran formalmente ni debidamente justificados dentro de la estructura del Estado? De ser así, detalle cuál es la erogación que generó al Estado Nacional en virtud de alojamiento y movilidad".

La respuesta del ministro coordinador fue: "El Jefe de Gabinete presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral (Cap. III de la Ley 25.188) en la que surge el detalle de evolución patrimonial y es información disponible para consulta pública en https://datos.gob.ar/dataset/justicia-declaraciones-juradas-patrimoniales-integrales-caracter-publico".

"Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 (conf. art. 6, inc. e, in fine, de la Ley 25.188 y art. 19 del Decreto 164/99) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente. La información requerida respecto de las erogaciones del Estado Nacional en vuelos de Comitiva Oficial es evacuada en la Pregunta N° 1997", se completó.

Además, le preguntaron a Adorni por qué no presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral como Jefe de Gabinete dentro de los 30 días hábiles desde su asunción del 5 de noviembre de 2025, plazo que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 25.188 y el decreto 164/99, y si fue intimado por la autoridad competente. La respuesta oficial fue: “Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete”.

$LIBRA: el Gobierno negó vínculo contractual entre Javier Milei y Hayden Davis y apuntó contra la oposición

Javier Milei y el criptoempresario Hayden Davis Foto: X Javier Milei y el criptoempresario Hayden Davis Foto: X

La Casa Rosada volvió a fijar postura frente al escándalo por la criptomoneda $LIBRA y rechazó de plano que exista cualquier tipo de vínculo contractual entre el presidente Javier Milei y el empresario del sector cripto Hayden Davis, a quien se le atribuye el lanzamiento del token.

Uno de los ejes del planteo opositor, impulsado por la Coalición Cívica, giró en torno a los contactos con el operador Mauricio Novelli durante los días en que se lanzó el activo digital. También se pidió precisiones sobre un supuesto acuerdo entre Milei y Davis, del que surgieron versiones a partir de material hallado en el teléfono de Novelli, donde se mencionaban pagos millonarios asociados al proyecto.

El Ejecutivo buscó evitar definiciones en varios puntos al invocar la existencia de una causa judicial abierta; por otro, relativizar la validez de las pruebas difundidas. En ese sentido, calificó esos elementos como “informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones del expediente judicial cuya autenticidad no ha sido verificada”.

Para el Ejecutivo, no existen “acuerdos, convenios, cartas de intención, memorandos u otros instrumentos jurídicos” registrados dentro de la administración pública que involucren al Presidente o a su entorno directo con los traders.

A su vez, se destacó la intervención de la Oficina Anticorrupción, que llevó adelante una investigación a través de una unidad específica. Ese proceso concluyó que Milei “no infringió la ley” al difundir el proyecto vinculado al token.

Como argumento de cierre, el Gobierno sostuvo que colaboró con la Justicia cada vez que fue requerido, remarcando que actuó “dentro del marco de sus competencias institucionales”. No obstante, evitó referirse a la falta de respuestas ante la comisión investigadora creada en el Congreso para analizar el caso, donde se habían solicitado declaraciones tanto del Presidente como de varios funcionarios, sin que hasta ahora se concretaran.