Ulpiano Suarez, lapidario con Manuel Adorni: "Si hubiese sido mi Jefe de Gabinete, no estaría"

El intendente de la Ciudad apuntó contra Manuel Adorni y señaló que la situación afecta la estabilidad económica alcanzada y la confianza del país.

La declaración jurada de Manuel Adorni es uno de los temas centrales en la agenda política y ha generado fuertes críticas de parte de todos los sectores. En ese contexto, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, cuestionó duramente al funcionario nacional y señaló que si hubiese sido su Jefe de Gabinete, hoy “no estaría”.

El jefe comunal de la capital, en diálogo con los medios de comunicación, acompañó el comunicado emitido por la mesa nacional de UCR (de la cual forma parte) y agregó: “La estabilidad macroeconómica, que es un logro del Gobierno Nacional, no solo se cuida con decisiones económicas, sino también con conductas éticas”.

ulpiano suarez Ulpiano Suarez, durísimo contra Manuel Adorni. Prensa En esa línea, Suarez marcó que la historia de Adorni está plagada de “inconsistencias, contradicciones, idas y vueltas, ocultamiento de información y desmentidas” y que cuesta entender que un funcionario haya incrementado su patrimonio de esa manera en 24 meses: “Tiene que dar las explicaciones de esto”, apuntó.

El intendente de la Ciudad también señaló que hoy se debería estar hablando de los logros económicos, como la inflación o la caída del riesgo país y no de esto, que no le hace bien ni al Gobierno ni al país: “Esto no le hace bien a Argentina, no le hace bien a los argentinos, porque estos logros de la estabilidad han sido con muchísimo esfuerzo de todos los argentinos. La Justicia tiene que ir a fondo. Al Gobierno y al Presidente quienes tienen que cuidarlo son sus funcionarios y esto no lo veo por parte de Adorni”.

el quemado inauguracion adorni cornejo marin (32) Manuel Adorni fue duramente criticado por el intendente de la Ciudad de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ Además afirmó que, con su forma de actuar, el presidente está avalando la situación, a la cual tildó de “inexplicable: “Más allá del trabajo que tiene que hacer la Justicia, hay mucho de decisión política acá y la verdad que me preocupa que el presidente no haya tomado medidas. Si Adorni hubiese sido mi jefe de gabinete, no estaría”.