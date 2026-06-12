La Justicia pidió la última declaración jurada de Francisco, el hermano de Manuel Adorni

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco , hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , avanzó con nuevas medidas de prueba ordenadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan. El fiscal solicitó a la Oficina Anticorrupción la última declaración jurada patrimonial presentada por el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, con el objetivo de analizar la evolución de sus bienes, ingresos y obligaciones financieras desde su incorporación a la administración pública nacional en diciembre de 2023.

Según la documentación presentada ante la OA, Francisco Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. Entre las modificaciones principales figuran:

Declaró que el 50% de la valuación del inmueble asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había informado en una presentación anterior.

En una rectificación presentada en mayo había agregado una herencia por $21 millones.

Vehículos

Dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo y pasó a informar el 50% de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones.

Deudas

Corrigió el monto de una deuda hipotecaria inicial, que pasó de $130 millones a $45 millones. El pasivo al cierre del período se mantuvo en $57 millones.

Cómo evolucionó el patrimonio declarado

La presentación rectificativa consignó un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, frente a los $62,3 millones informados al inicio del año.

Qué medidas tomó el juez

El juez federal Sebastián Casanello, a pedido de Marijuan, ordenó diversas medidas para reunir documentación sobre los cargos ocupados por Adorni, sus designaciones y los ingresos percibidos desde 2023.

Ministerio de Defensa: Se realizó un procedimiento para obtener información sobre sus funciones y remuneraciones.

Se realizó un procedimiento para obtener información sobre sus funciones y remuneraciones. Levantamiento del secreto fiscal y bancario: La Justicia habilitó el acceso a información tributaria y financiera del legislador.

La Justicia habilitó el acceso a información tributaria y financiera del legislador. Informes a organismos públicos: Se enviaron requerimientos a ARCA, AGIP, ARBA y otros organismos sobre declaraciones juradas, impuestos, bienes registrables y operaciones económicas.

Se enviaron requerimientos a ARCA, AGIP, ARBA y otros organismos sobre declaraciones juradas, impuestos, bienes registrables y operaciones económicas. Banco Central: Se pidió información sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad.

Se pidió información sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. Migraciones: Se solicitaron datos sobre viajes al exterior, destinos y acompañantes en traslados terrestres.

Quién impulsó la denuncia

La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario tras su ingreso a la administración nacional.

Cuál es la situación actual

El expediente se tramita de manera independiente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. En ambos casos, la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados al entorno familiar del jefe de Gabinete.