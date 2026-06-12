La Justicia pidió la última declaración jurada de Francisco, el hermano de Manuel Adorni
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la última declaración jurada presentada por el diputado bonaerense ante la Oficina Anticorrupción. La investigación busca reconstruir la evolución patrimonial del dirigente libertario desde su ingreso a la función pública nacional.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanzó con nuevas medidas de prueba ordenadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan. El fiscal solicitó a la Oficina Anticorrupción la última declaración jurada patrimonial presentada por el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, con el objetivo de analizar la evolución de sus bienes, ingresos y obligaciones financieras desde su incorporación a la administración pública nacional en diciembre de 2023.
Qué cambios informó Adorni en sus declaraciones juradas
Según la documentación presentada ante la OA, Francisco Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. Entre las modificaciones principales figuran:
- Vivienda en City Bell
Declaró que el 50% de la valuación del inmueble asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había informado en una presentación anterior.
- Cajas de ahorro
Incorporó cinco cuentas bancarias con un saldo total declarado de $2 millones.
- Herencia
En una rectificación presentada en mayo había agregado una herencia por $21 millones.
- Vehículos
Dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo y pasó a informar el 50% de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones.
- Deudas
Corrigió el monto de una deuda hipotecaria inicial, que pasó de $130 millones a $45 millones. El pasivo al cierre del período se mantuvo en $57 millones.
Cómo evolucionó el patrimonio declarado
La presentación rectificativa consignó un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, frente a los $62,3 millones informados al inicio del año.
Qué medidas tomó el juez
El juez federal Sebastián Casanello, a pedido de Marijuan, ordenó diversas medidas para reunir documentación sobre los cargos ocupados por Adorni, sus designaciones y los ingresos percibidos desde 2023.
- Ministerio de Defensa: Se realizó un procedimiento para obtener información sobre sus funciones y remuneraciones.
- Levantamiento del secreto fiscal y bancario: La Justicia habilitó el acceso a información tributaria y financiera del legislador.
- Informes a organismos públicos: Se enviaron requerimientos a ARCA, AGIP, ARBA y otros organismos sobre declaraciones juradas, impuestos, bienes registrables y operaciones económicas.
- Banco Central: Se pidió información sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad.
- Migraciones: Se solicitaron datos sobre viajes al exterior, destinos y acompañantes en traslados terrestres.
Quién impulsó la denuncia
La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario tras su ingreso a la administración nacional.
Cuál es la situación actual
El expediente se tramita de manera independiente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. En ambos casos, la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados al entorno familiar del jefe de Gabinete.