El Gobierno negocia con bloques dialoguistas y cree que desactiva las sesiones para destituir a Manuel Adorni

El Gobierno reencauzó las conversaciones con los bloques dialoguistas y, en medio del estupor por las revelaciones en el escándalo de Manuel Adorni , cree que puede desactivar las dos sesiones convocadas por la oposición en ambas cámaras para destituir al jefe de Gabinete , tras sus mentiras sobre su patrimonio.

Los referentes de la mesa política del Ejecutivo mantuvieron diálogo con distintos jefes de bloque del Senado y aseguran que el PRO y la UCR no se prestarán para el debate que pretende impulsar una moción de censura contra el exvocero, instancia constitucional que podría apartar del cargo al funcionario.

Si bien en la gestión libertaria aclaran que si hubiera existido una cohesión opositora para echar desde el parlamento a Adorni el presidente Javier Milei lo hubiera designado nuevamente, afirman que realizan gestiones contrarreloj para evitar que escale el conflicto que encabeza hace meses el ministro coordinador.

"Venimos conversando con dialoguistas, los K pueden impulsar lo que quieran pero dudo que lleguen", aseveraron alfiles cercanos a Adorni. Durante el viernes, en Casa Rosada hablaron con autoridades del PRO y la UCR. Pese a comunicados muy duros contra el jefe de gabinete, no acompañarán la moción de censura que impulsan los sectores más combativos por lo que prefieren una "interpelación blue" del expanelista, en el marco de su informe de gestión que se realizará en julio. "Entendemos que es apresurado. Primero queremos escucharlo en julio y después veremos", aseguró una fuente radical, de renombre, en diálogo con MDZ .

Se trata de una noticia positiva para el Gobierno que, a pesar de la unanimidad de los aliados a la hora de criticar a Adorni , prefieren escuchar sus respuestas frente al Congreso en vez de avanzar decididamente en la expulsión en el Gobierno mediante este mecanismo institucional.

En tanto, la situación en Diputados se mantiene más disputada, aunque los libertarios repiten que ambos bloques jugarán en espejo de la Cámara Alta y no se opondrán al pedido de moción de censura. "Estamos cerca de los 120", afirmó uno de los diputados que promueve la sesión, quien reconoce dificultades para lograr el quórum.

Cómo se gestaron ambas sesiones

Manuel Adorni en el Congreso Manuel Adorni en el Congreso Diputados

En la Cámara de Diputados, el pedido más reciente fue impulsado por Pablo Juliano, integrante del bloque Democracia para Siempre. El legislador presentó una iniciativa para interpelar a Adorni y avanzar hacia una eventual moción de censura, al considerar que las explicaciones públicas sobre su patrimonio resultan incompatibles con las obligaciones de transparencia exigidas a un jefe de Gabinete. La oposición ya convocó a una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de reunir los votos necesarios para debatir distintos pedidos de interpelación que podrían derivar en un voto de censura.

A ese planteo se sumó también un proyecto promovido por el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, encabezado por Nicolás del Caño, y otro del peronismo.

En paralelo, el bloque de senadores de Unión por la Patria presentó en la Cámara alta un proyecto para exigir que Adorni concurra al Senado en un plazo de siete días a brindar explicaciones sobre su situación patrimonial. La iniciativa, además, plantea avanzar con una moción de censura si las respuestas del funcionario resultan insuficientes.

Los distintos proyectos surgieron después de que Adorni reconociera públicamente que parte de los fondos que luego aparecieron en sus declaraciones patrimoniales correspondían a ahorros no declarados previamente y que habían sido colocados en activos digitales.

Si bien la moción de censura es un mecanismo previsto por la Constitución para exigir responsabilidad política al jefe de Gabinete, su aprobación requiere mayorías que hoy la oposición no tiene. La oposición deberá reunir mayorías absolutas en el Congreso. La Constitución Nacional establece que la moción de censura contra el jefe de Gabinete puede ser promovida por cualquiera de las cámaras, pero su aprobación requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cuerpo. En términos numéricos, esto implica alcanzar al menos 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.