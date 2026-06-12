La extitular de la UIF afirmó que Manuel Adorni podría "ser investigado por lavado de activos"

La extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alicia López , advirtió que las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sobre el origen de sus ahorros podrían comprometerlo más allá de una eventual evasión tributaria y sostuvo que incluso podría ser investigado por lavado de activos.

La exfuncionaria cuestionó la estrategia elegida por Adorni para justificar su patrimonio y consideró que sus declaraciones públicas complican su situación desde el punto de vista jurídico.

"Es grave porque Adorni en una de las declaraciones dijo: ‘Yo ahorré en negro, o sea, soy evasor, como todas las personas’. Entonces, está diciendo que todas las personas son evasores, que también es un delito. Es un delito tributario", afirmó a Infobae.

A su vez, explicó que, desde la modificación introducida en la legislación antilavado en 2012, los delitos tributarios pasaron a ser considerados delitos precedentes del lavado de activos, lo que amplía el alcance de las investigaciones cuando existen fondos cuyo origen no fue debidamente declarado.

"En la ley que se modificó del lavado de activos en 2012, el delito tributario pasó a ser un delito antecedente. Por ende, en el periodo que él está declarando, al no ser funcionario público, este origen espurio entra dentro de la configuración del delito de lavado de activos", agregó.

Las declaraciones de López se producen después de que Adorni reconociera públicamente que mantuvo fuera de sus declaraciones juradas patrimoniales ahorros acumulados durante años junto a su esposa y atribuyera esa situación a un error que, según explicó, arrastró durante sucesivas presentaciones. El jefe de Gabinete también aseguró que regularizará su situación fiscal y pagará los impuestos, multas e intereses que correspondan.

Qué dijo Adorni

Según la explicación que dio en LN+, Manuel Adorni sostuvo que una parte central de su patrimonio proviene de inversiones en Bitcoin realizadas antes de ingresar al Gobierno. Afirmó que comenzó a invertir en criptomonedas entre 2013 y 2014 y que, junto con su esposa, colocó unos US$200.000, obteniendo posteriormente alrededor de US$300.000 de ganancia.

Adorni aseguró que esos fondos no habían sido declarados oportunamente y los vinculó a "ahorros en negro" acumulados durante años de trabajo en el sector privado. En la entrevista afirmó: "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos", y presentó esa explicación para justificar la incorporación de más de medio millón de dólares a sus declaraciones juradas rectificadas.