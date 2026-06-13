Martín Menem pactó su apoyo a Manuel Adorni pero no podrá dominar la agenda en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem , no está dispuesto a soltarle la mano a su amigo Manuel Adorni , el jefe de Gabinete que atraviesa su peor momento político al calor del escándalo patrimonial que lo tiene en la mira. Pero esta decisión tiene sus consecuencias: su relación con los aliados no será la misma y la negociación de cada ley será mucho más compleja.

"La defensa a Manuel es y será irrestricta", deslizaron desde la presidencia de la Cámara de Diputados a MDZ . Mientras tanto, las críticas al jefe de Gabinete crecen en sectores que venían acompañando al oficialismo, como el PRO y los diputados que responden a Martín Llaryora, y pueden comprometer futuros acuerdos políticos.

Por ahora, los que se mantienen al margen son los diputados del bloque Innovación Federal, Elijo Catamarca e Independencia, que responden a los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Aun así, los diputados de estas bancadas reconocen por lo bajo que será difícil sostener a Adorni en el cargo si el Gobierno apunta a una buena convivencia con los aliados.

"Hay muchos que huelen sangre y quieren aprovechar para sacar alguna ventaja", reconoció un diputado oficialista que entiende la presión de la oposición contra Adorni como "una estrategia política de extorsión al oficialismo". Así, en La Libertad Avanza, incluso los diputados que reconocen que la situación del jefe de Gabinete puede complicar al oficialismo, valoran la estrategia de no ceder frente a las presiones.

"Es la misma presión que ejerce la justicia filtrando toda la información de la causa. Ellos quieren arreglar cargos para los suyos y por eso presionan", explicó otro de los diputados de La Libertad Avanza para justificar la estrategia de respaldo al Gobierno.

"No nos va a complicar", remarcan desde La Libertad Avanza.

Por su parte, el PRO, que hasta el momento dio su apoyo irrestricto a La Libertad Avanza en el Congreso, pidió directamente la renuncia del jefe de Gabinete. "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni", escribieron en su cuenta oficial de X.

El PRO deberá definir el grosor de su crítica

Así, el partido de Mauricio Macri, el gran impulsor de alianzas con el Gobierno y La Libertad Avanza, deberá definir una posición en la Cámara de Diputados de cara a la próxima sesión, que será el 24 de junio, donde se tratarán una serie de pedidos de informes y una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Hasta ahora, cada vez que la oposición intentó sumar estos temas a las sesiones pedidas por el oficialismo, el bloque de Cristian Ritondo votó en contra, junto con el Gobierno, y defendió al jefe de Gabinete. Lo mismo hizo el bloque de la UCR.

Mauricio Macri expuso en el evento anual de CAMARCO Mauricio Macri expuso en el evento anual de CAMARCO

Pero la sesión del 24, pedida por diputados del kirchnerismo y del Frente de Izquierda, pero también por los diputados que responden a Martín Llaryora, la Coalición Cívica y algunos radicales, pondrá en aprietos al PRO, que deberá demostrar si su desapego a Manuel Adorni es solo una cuestión declamativa en redes sociales o si realmente jugará para diferenciarse de la Casa Rosada. Hasta ahora hay una pista de que será lo primero: no firmaron el pedido de sesión.

"Esa es una jugada del kirchnerismo con la que no tenemos nada que ver", deslizó un miembro del bloque PRO a este medio, aunque aún no hay una definición sobre el tema.

La agenda en pausa

El escándalo de Manuel Adorni vuelve a poner en pausa la agenda del Gobierno en el Congreso de la Nación. El oficialismo debe aprobar el pago a los holdouts por la bancarrota de 2001 antes del 30 de junio, fecha que se definió en febrero de este año cuando Argentina firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Además, el Gobierno apunta a tratar en Diputados los proyectos del super RIGI y la ley de lobby antes de fin de mes. Ahora, con el escándalo patrimonial de Adorni en tapa de todos los diarios y la caída del Gobierno en las encuestas, será mucho más complicado salir a buscar el apoyo de los aliados, que no quieren quedar pegados a un Gobierno marcado por denuncias de corrupción.