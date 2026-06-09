El sentido mensaje de Martín Menem para despedir a su amigo y socio en GenTech, Daniel Osorio Peñaloza

El presidente de la Cámara de Diputados quedó consternado por la muerte de su amigo Daniel Osorio Peñaloza y salió a con un mensaje público en redes sociales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, despidió a Daniel Osorio Peñaloza, el directivo de Gentech que apareció muerto en Almagro el lunes por la noche. "Fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos", recordó el riojano y remarcó: "Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía".

Además, el presidente de Diputados aprovechó su largo mensaje para desmentir las versiones periodísticas de qu él había llegad antes que los efectivos de la Policía. "Quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia".

Los productos de GenTech, la firma de Martín Menem gentech Gentech "Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa", indicó el riojano al respecto de la muerte de su socio.

A partir de estas versiones, se incluyó a Menem en la causa judicial y el riojano se expresó sobre el tema: "Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos".

Quién es Daniel Osorio Peñaloza, el socio de Martín Menem Daniel Osorio Peñaloza era licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú, Osorio Peñaloza desarrolló el grueso de su carrera profesional en el país dentro de las filas de GenTech. Su camino en la compañía de suplementos nutricionales comenzó escalando posiciones operativas: entre 2012 y 2019 ocupó diversos cargos vinculados estrechamente a la producción y al desarrollo de la firma.