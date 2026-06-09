El último contacto del directivo de GenTech: la cena con Martín Menem y la sospecha de una "viuda negra"

La Justicia comenzó a analizar con fuerza la hipótesis de que el empresario venezolano de 46 años, Daniel Osorio Peñaloza pudo haber sido víctima de una "viuda negra" en su departamento del barrio porteño de Caballito , tras reconstruirse que pocas horas antes de fallecer había compartido una cena con el actual presidente de la Cámara de Diputados.

La causa, caratulada inicialmente como " muerte dudosa ", avanza a paso firme bajo la instrucción de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, conducida por el fiscal Marcelo Cubría, con la supervisión del Juzgado N° 40 a cargo de la jueza Paula González. Los investigadores intentan reconstruir minuciosamente el rompecabezas de las últimas horas con vida del ejecutivo de la compañía de suplementos dietarios.

De acuerdo con la información judicial a la que se tuvo acceso, la cronología previa al fatal desenlace comenzó el viernes por la noche, cuando Daniel Osorio Peñaloza compartió una cena de negocios junto a Martín Menem y otro alto ejecutivo de GenTech . Tras finalizar ese encuentro formal, el contador venezolano y el otro directivo de la firma decidieron extender la jornada y continuar la noche en un bar del barrio porteño de Palermo .

El rastro digital del empresario se interrumpió de manera abrupta pocas horas después, ya que su teléfono celular registró su última conexión el sábado a las 7:30 . A partir de ese preciso minuto, el dispositivo dejó de recibir y contestar mensajes o llamadas, un prolongado silencio que terminó encendiendo las alarmas de su entorno y derivó en el trágico hallazgo del cuerpo el domingo por la mañana.

El prolongado silencio encendió las alarmas de su entorno el domingo por la mañana. Una persona allegada que poseía llaves de la propiedad se dirigió al departamento ubicado en la avenida Díaz Vélez, cerca del monumento al Cid Campeador, y encontró a Osorio Peñaloza sin vida sobre la cama , dando aviso inmediato al SAME y a la Policía de la Ciudad. Al ser notificado de la tragedia, el propio Martín Menem se trasladó de urgencia al edificio, aunque fuentes del caso confirmaron que llegó cuando los servicios de emergencia ya trabajaban en el lugar y nunca ingresó al departamento.

Bajo la lupa: la hipótesis de la "viuda negra"

En el marco del relevamiento de pruebas, los pesquisas abrieron una línea de investigación que apunta a determinar si el directivo de GenTech fue entregado a la modalidad delictiva conocida como "viuda negra". Esta hipótesis presume que una o más personas pudieron haber tomado contacto con el contador tras su salida en Palermo, ingresando a su vivienda para utilizar sustancias químicas capaces de reducir su capacidad de reacción y facilitar un posterior delito.

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Para confirmar o descartar de forma definitiva la sospecha de un ataque bajo la modalidad de "viuda negra", la Justicia ordenó dos medidas de prueba de carácter crítico. Por un lado, se están peritando de forma exhaustiva las cámaras de seguridad públicas y privadas de las inmediaciones del edificio en Caballito para identificar los movimientos y las compañías del empresario durante la madrugada y la mañana del sábado.

Por el otro, se aguardan los resultados de los estudios toxicológicos complementarios en sangre y vísceras, los cuales serán determinantes para saber si el cuerpo presentaba algún tipo de fármaco o sustancia tóxica que hubiese provocado el deceso, razón por la cual las autoridades mantienen la prudencia y la causa continúa tipificada como muerte dudosa.