Un menor fue detenido tras un robo con arma blanca en una parada de colectivos

La víctima denunció al 911 el robo de dinero en efectivo y, tras patrullar la zona, la Policía aprehendió al menor de edad, quien intentó darse a la fuga.

La Policía de Mendoza detuvo a un menor de edad acusado de cometer un robo con arma blanca en Maipú, luego de una intervención iniciada a partir de un llamado al 911 y coordinada por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El hecho ocurrió en una parada de colectivos ubicada sobre Ruta Provincial 50 y calle Serpa. La víctima informó al 911 que un joven la había amenazado con un cuchillo para sustraerle dinero en efectivo.

Con los datos aportados durante la comunicación, la operadora del CEO desplazó un móvil a la zona y, mientras realizaban un patrullaje por la zona, los efectivos localizaron a un joven cuyas características coincidían con las descriptas por la denunciante. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó un cuchillo hacia una acequia e intentó darse a la fuga.

Dos armas blancas secuestradas Los efectivos lo interceptaron y, durante la requisa preventiva, encontraron entre sus prendas una segunda arma blanca. Además, secuestraron el dinero que llevaba consigo, correspondiente al monto denunciado por la víctima.