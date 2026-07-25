Una camioneta despistó en Neuquén y cayó a un arroyo: una niña de 9 años murió

Una tragedia sacudió este viernes a la provincia de Neuquén luego de que una niña de 9 años muriera como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 237. La menor viajaba junto a su padre cuando la camioneta en la que se desplazaban despistó y terminó dentro de un arroyo ubicado al costado del camino.

El accidente ocurrió poco después de las 16, a la altura del kilómetro 1560, en un sector conocido como arroyo Chacabuco o Limay Chico. Por causas que aún son materia de investigación, una Renault Duster que circulaba desde Bariloche en dirección a Collón Curá perdió el control, salió de la calzada y cayó al curso de agua.

Como consecuencia del impacto, la niña falleció en el lugar. Su padre, ambos domiciliados en la provincia de Neuquén, fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y trasladado al Hospital de Bariloche, donde permanece internado en estado de shock.

Según informó la Policía de Neuquén, la alerta ingresó alrededor de las 16.30 y las condiciones meteorológicas dificultaron el acceso de los equipos de emergencia al lugar del accidente.

Al arribar, los efectivos constataron que el conductor ya había sido evacuado por personal sanitario y confirmaron el fallecimiento de la menor, quien habría sido asistida inicialmente por personas que presenciaron el siniestro.

El comisario inspector Miguel Ángel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, explicó que los primeros testimonios indican que el vehículo no volcó, sino que siguió de largo al llegar al puente y terminó dentro del arroyo tras salirse por el lateral derecho.

Investigan cómo ocurrió el despiste

Las pericias continúan para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo. Hasta el momento no se pudo establecer si el conductor mordió la banquina o si las condiciones del camino influyeron en el accidente.

De acuerdo con el relato de testigos, el cuerpo de la niña fue hallado a unos 20 metros de donde quedó detenida la camioneta, mientras que el padre se encontraba sentado en la orilla, aparentemente desorientado. Los investigadores creen que, pese al estado de shock, el hombre habría logrado sacar a su hija del vehículo tras el impacto.

Al momento del siniestro, en la zona se registraban lloviznas, banquinas con nieve y calzada mojada, aunque la visibilidad era buena. Estas condiciones son analizadas como parte de la investigación para establecer si tuvieron incidencia en el despiste.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias accidentológicas, el tránsito sobre la Ruta Nacional 237 no debió ser interrumpido y continuó habilitado durante el operativo de rescate.