Una nena murió tras ayudar a los rescatistas a encontrar a su hermano entre los escombros

Entre las historias más conmovedoras que dejaron los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela en los últimos días, se destacó el de una nena de apenas 11 años que, pese a permanecer atrapada bajo los escombros junto a su familia, guió a los rescatistas y pudo salvar la vida de su hermano menor, aunque ella falleció durante el proceso.

La menor falleció durante las tareas de rescate, pero antes logró orientar a los equipos de emergencia para que pudieran localizar y sacar con vida a Moisés, su hermano de 9 años.

Durante varios días, brigadistas y voluntarios trabajaron contrarreloj entre edificios derrumbados y estructuras colapsadas en busca de sobrevivientes. En uno de esos operativos, los rescatistas lograron establecer contacto con una niña que permanecía atrapada junto a su madre y su hermano menor en distintos sectores del edificio destruido.

De acuerdo con los testimonios de quienes participaron del operativo, la menor asumió un rol determinante durante toda la intervención y se convirtió en el principal vínculo entre los sobrevivientes y el exterior.

"Esa nena de 11 años estaba al mando de la familia. Ella dirigió las labores de rescate durante todo el día", relató uno de los integrantes del equipo de socorristas.

Silencio conmovedor

La complejidad del derrumbe obligó a avanzar lentamente entre los restos de la construcción, mientras los equipos intentaban llegar al lugar exacto que la propia niña describía desde el interior de la estructura.

Para poder escuchar sus indicaciones, las autoridades solicitaron silencio absoluto en los alrededores del operativo.

Los vehículos apagaban sus motores, las motocicletas detenían su marcha y decenas de personas permanecían inmóviles para permitir que la voz de la menor pudiera ser escuchada entre los escombros.

Los rescatistas describieron aquellos momentos como una escena difícil de olvidar. Con el paso de las horas, la niña comenzó a percibir señales del avance de los rescatistas. Primero logró distinguir una mano y luego la luz que se filtraba entre los restos del edificio derrumbado.

Sin embargo, antes de ser alcanzada por los equipos de emergencia, la menor falleció. Sin embargo, su aporte resultó decisivo para localizar a Moisés, su hermanito de 9 años, quien finalmente fue rescatado con vida y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

"Su hermana lo entregó vivo y nuestro compromiso fue entregarlo vivo al hospital", señalaron los voluntarios que participaron del operativo.

Una historia que emocionó a los rescatistas

Quienes trabajaron en el lugar destacaron especialmente la entereza de la niña, que incluso en las circunstancias más extremas eligió concentrar todos sus esfuerzos en proteger a su hermano menor.

"Lo dio todo para que su hermano viviera y gracias a eso la esperanza renació dentro del equipo", expresó uno de los socorristas. La madre de ambos también perdió la vida durante el derrumbe, sin llegar a conocer el desenlace del rescate.

La historia de la pequeña se convirtió rápidamente en uno de los relatos más conmovedores surgidos tras la tragedia y en un símbolo del sacrificio y la valentía en medio del desastre.

"Entregó a su hermano y después descansó", resumió uno de los voluntarios, en una frase que recorrió Venezuela y conmovió a miles de personas dentro y fuera del país.