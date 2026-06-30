La hermana de Lucas Trejo contó que el futbolista está sedado tras perder a su familia

Mientras Venezuela continúa intentando recuperarse del devastador doble terremoto que dejó cientos de muertos y miles de heridos y desparecidos, la hermana de Lucas Trejo reveló el delicado momento que atraviesa el futbolista argentino tras el hallazgo de los restos de su esposa y dos hijos entre los escombros del edificio.

Karen Trejo brindó detalles sobre el delicado estado emocional del jugador y reveló que actualmente se encuentra sedado debido al profundo impacto que le provocó la noticia.

"Lucas está muy mal", resumió la mujer durante una entrevista televisiva con Canal El Doce de Córdoba, en la que explicó que el futbolista prácticamente no pudo mantener contacto con su familia durante los días de búsqueda, ya que pasó horas removiendo escombros con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos.

Según relató, el único intercambio que lograron mantener ocurrió cuando circuló una versión sobre la posible aparición de uno de los niños. Sin embargo, el defensor permaneció casi todo el tiempo sin acceso a su teléfono celular mientras colaboraba personalmente en las tareas de rescate en la zona afectada por los sismos.

La tragedia golpeó de lleno al futbolista cordobés mientras se encontraba concentrado en Caracas junto a su equipo para disputar un compromiso correspondiente a la competencia local. Mientras tanto, su esposa Yanina Maranella y sus hijos, Aarón y Ainhoa, permanecían en la vivienda familiar ubicada en Playa Grande, una de las áreas más castigadas por el desastre natural.

Horas después del derrumbe del edificio, Trejo utilizó sus redes sociales para pedir ayuda desesperadamente y solicitar información sobre el paradero de su familia.

"Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje si alguien los vio", escribió entonces el futbolista, aferrándose a la esperanza de que sus seres queridos no se encontraran dentro del inmueble al momento del colapso.

Sin embargo, tras más de 72 horas de búsqueda, los equipos de rescate confirmaron el peor desenlace: los cuerpos de su esposa y de los dos pequeños fueron encontrados bajo los escombros.

Solo y sin su familia

La noticia generó una profunda conmoción tanto en Argentina como en Venezuela y provocó una inmediata movilización de familiares, amigos y allegados para intentar acompañar al jugador en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Karen explicó que el futbolista permanece completamente solo en Venezuela y que esa situación preocupa especialmente a toda la familia.

"Necesita sí o sí tener a alguien cerca", expresó, al tiempo que señaló que la prioridad es que algún familiar pueda viajar cuanto antes para acompañarlo durante el proceso de cremación y posterior regreso al país.

Inicialmente, la intención era que viajara la madre del jugador, para lo cual incluso habían comenzado una campaña solidaria destinada a recaudar fondos. Sin embargo, la situación cambió abruptamente tras el hallazgo de los restos.

Karen Trejo explicó que el padre del futbolista también atravesó momentos muy difíciles durante las últimas jornadas. Según contó, el hombre sufrió el año pasado una parálisis facial y recientemente padeció una fuerte descompensación producto del estrés y la angustia generados por la situación, por lo que los médicos desaconsejaron cualquier viaje.

Ante ese escenario, finalmente serán un hermano y un primo quienes viajarán hacia Venezuela para acompañar a Lucas Trejo y asistirlo en los trámites posteriores al hallazgo de los cuerpos.