El nuevo y desgarrador mensaje del futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

La tragedia causada por los terremotos que golpearon a Venezuela continúa dejando historias de profundo dolor. Una de ellas es la del futbolista argentino Lucas Trejo , quien volvió a expresar públicamente su angustia al no tener noticias de su esposa y de sus dos hijos desde que ocurrieron los sismos.

El defensor cordobés, que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, utilizó nuevamente su cuenta de Instagram para compartir un breve pero conmovedor mensaje dirigido a quienes siguen de cerca la búsqueda de su familia.

"Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar por ellos", escribió el futbolista , reflejando la incertidumbre que atraviesa desde el desastre.

La situación de Trejo se conoció pocas horas después de los movimientos sísmicos, cuando denunció que había perdido contacto con su esposa, Yanina Maranella, y con sus hijos, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

Según explicó el propio jugador, su familia se encontraba en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los terremotos. La preocupación aumentó cuando confirmó que el edificio donde vivían colapsó por completo a raíz de los fuertes sismos.

Ante la falta de información sobre el paradero de sus seres queridos, el futbolista recurrió a las redes sociales para pedir ayuda y tratar de obtener cualquier dato que pueda contribuir a encontrarlos.

El primer pedido que conmovió en las redes sociales

En su primera publicación, Lucas Trejo compartió una fotografía junto a su esposa y sus hijos, además de revelar sus identidades para facilitar la búsqueda. El mensaje rápidamente se viralizó y recibió miles de muestras de apoyo de usuarios, colegas y simpatizantes del fútbol.

Allí expresó toda la angustia que atraviesa desde el desastre: "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor".

Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, el defensor argentino mantiene la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos y volvió a pedir el acompañamiento de quienes siguen de cerca su situación.