Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia desaparecida tras la tragedia en Venezuela

La población venezolana vive horas desesperantes tras el doble terremoto que tuvo lugar durante la tarde del miércoles en el norte del país. El fenómeno, denominado doblete sísmico, provocó destrozos en varias ciudades de Venezuela y se registraron cientos de muertos, heridos y desaparecidos. En ese contexto, un futbolista argentino radicado en Venezuela hizo uso de las redes sociales para difundir un pedido de ayuda para encontrar a su familia , que desapareció tras el trágico fenómeno.

En la red social Instagram, Lucas Trejo informó que no logra localizar a su esposa ni a sus dos hijos desde los terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles por la tarde. El futbolista oriundo de la provincia de Córdoba pidió ayuda para difundir el mensaje, después de confirmar que el edificio donde vivía su familia en Playa Grande se derrumbó por completo.

Según se puede ver en sus redes sociales, su esposa se llama Yanina Maranella. Sus hijos son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella. El propio jugador indicó que los tres se encontraban en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el desastre. Desde entonces, Trejo no pudo establecer contacto con ellos y recurrió a sus seguidores para intentar obtener información.

El desesperado pedido de ayuda de Lucas Trejo para encontrar a su familia.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió el defensor en el mensaje que compartió en redes sociales.

Lucas Trejo, futbolista argentino y actual integrante del Club Sport Marítimo de La Guaira, nació en la provincia de Córdoba el 29 de diciembre de 1987. El jugador de 38 años se desempeña como defensor y actualmente forma parte del plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira, institución futbolística venezolana.

Lucas Trejo jugó en el Club Centro Deportivo Municipal de Lima, Perú, en 2022. Instagram @lucastrejo_lt

A lo largo de su carrera, Trejo recorrió distintos países y clubes de Sudamérica y Europa. De acuerdo con lo trascendido, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en España, con L’Escala FC. Luego continuó su trayectoria en Grecia, donde vistió las camisetas de Atromitos FC y Ethnikos Asteras FC.

En Argentina, el futbolista jugó en Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto. Sin embargo, uno de los capítulos más relevantes de su carrera se desarrolló en Venezuela. Trejo llegó a Monagas Sport Club en 2016 como refuerzo para el Torneo Clausura. En esa etapa logró continuidad dentro del equipo y convirtió goles frente a Mineros de Guayana, Deportivo Anzoátegui y Carabobo.

Durante su paso por Monagas, integró el plantel que conquistó el Torneo Apertura 2017 tras vencer a Caracas FC. Ese título aparece como uno de los hitos deportivos de su trayectoria en el fútbol venezolano. Además, formó parte del equipo de Monagas que disputó la Copa Libertadores 2018, un certamen continental que marcó la presencia internacional del club.

Lucas Trejo también jugó en México. Instagram @lucastrejo_lt

El defensor también jugó en Deportivo Táchira Fútbol Club, un equipo de la primera división de Venezuela. Más adelante, pasó por México y luego mostró su paso por el Club Centro Deportivo Municipal, de Lima, Perú, en 2022, antes de su regreso a Venezuela.

Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su esposa e hijos tras el terremoto en Venezuela. Instagram | Lucas Trejo

Los terremotos que sacudieron a Venezuela

De acuerdo con el último comunicado oficial citado en el material, el episodio dejó 164 muertos y 971 heridos. Los movimientos tuvieron magnitudes de 7,1 y 7,5, y provocaron destrozos en distintas zonas. También generaron alertas de tsunami en otros territorios, entre ellos Aruba, Puerto Rico e Islas Vírgenes.