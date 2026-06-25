Un futbolista argentino busca desesperadamente a su esposa y sus hijos tras el derrumbe de un edificio en Venezuela

La tragedia provocada por los terremotos que golpearon Venezuela también tiene un fuerte impacto en nuestra comunidad. Lucas Trejo, un futbolista argentino oriundo de Córdoba, que actualmente se desempeña en el Club Sport Marítimo de La Guaira , denunció que no logra localizar a su esposa ni a sus dos hijos desde que ocurrieron los sismos.

Según explicó el propio jugador en sus redes sociales, su familia se encontraba en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el desastre. La situación se agravó cuando confirmó que el edificio donde residían se derrumbó por completo.

Frente a la falta de noticias, el defensor recurrió a las redes para intentar obtener información que pueda ayudar a encontrarlos.

A través de una publicación en Instagram, el futbolista compartió una fotografía junto a sus seres queridos y reveló la identidad de las personas que busca. Su esposa se llama Yanina Maranella, mientras que sus hijos son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

En el mensaje expresó toda su angustia por la falta de contacto con ellos: "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor".

La publicación comenzó a difundirse rápidamente entre futbolistas, hinchas y usuarios que intentan colaborar con la búsqueda.

¿Quién es Lucas Trejo?

Lucas Trejo es un futbolista argentino nacido el 29 de diciembre de 1987 en Córdoba y se desempeña como defensor.

Actualmente integra el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira, en Venezuela, aunque gran parte de su carrera estuvo marcada por experiencias internacionales.

Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en España con L’Escala FC. Posteriormente continuó su carrera en Grecia, donde vistió las camisetas de Atromitos FC y Ethnikos Asteras FC.

Su historia en el fútbol venezolano

Uno de los capítulos más importantes de la carrera de Trejo se desarrolló en Venezuela, especialmente en Monagas Sport Club.

Llegó al club en 2016 como refuerzo para el Torneo Clausura y rápidamente logró consolidarse dentro del equipo. Durante su paso por la institución convirtió goles frente a Mineros de Guayana, Deportivo Anzoátegui y Carabobo.

Además, integró el plantel que conquistó el Torneo Apertura 2017 tras vencer a Caracas FC.

Otro de los hitos de su carrera fue su participación en la Copa Libertadores 2018, donde formó parte del histórico equipo de Monagas que disputó el certamen continental.

La búsqueda continúa

Mientras los equipos de rescate trabajan en las zonas afectadas por los terremotos, la situación de la familia de Lucas Trejo continúa siendo una incógnita.

El futbolista mantiene activo su pedido de ayuda y solicita la difusión de cualquier dato que permita conocer el paradero de Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, en medio de una de las tragedias más graves que atraviesa Venezuela.