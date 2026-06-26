Terremoto en Venezuela: el desesperado pedido de Lucas Trejo mientras sigue buscando a su familia

Este viernes por la mañana, tras buscar día y noche a su esposa e hijos, Lucas Trejo recurrió nuevamente a sus redes para pedir maquinaria que permita remover los cascotes.

La angustia tiene nombre y apellido. El defensor argentino Lucas Trejo, que desde hace meses viste la camiseta del Club Marítimo de La Guaira, atraviesa las horas más difíciles de su vida mientras busca sin pausa a su esposa, Yanina Maranella, y a sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, de 7 y 5 años. La familia permanece desaparecida desde el jueves, cuando un violento terremoto hizo ceder por completo el edificio en el que se alojaba en Venezuela.

A través de una historia en Instagram, el futbolista volvió a pedir ayuda y dejó en claro que todavía espera alguna señal de vida. "Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar con ellos", escribió en sus redes. Al momento del sismo, Lucas Trejo disputaba un encuentro en Caracas, mientras los suyos descansaban en Cumanagotto, un complejo de torres residenciales emplazado en La Guaira, la zona que se llevó la peor parte de la catástrofe.

Los detalles de la búsqueda de la familia del futbolista El desesperado pedido de Lucas Trejo Quien aportó detalles del drama fue Ricardo Ardiles, cuñado del jugador, que describió el desolador panorama con el que se topó el deportista al regresar a su vivienda: solo escombros y destrucción. Ardiles también remarcó lo complejo que resulta sostener el contacto con su familiar en estas horas, ya que la falta de electricidad y de señal telefónica dejó prácticamente incomunicada a la región. "Son muy pocas noticias, lamentablemente. Es una verdadera zona de catástrofe", lamentó.

El pedido de Lucas Trejo en redes sociales Pese al silencio y a la ausencia de novedades, tanto el jugador como su entorno se aferran a la posibilidad de un desenlace distinto. La hipótesis que los mantiene de pie es que Maranella y los chicos hayan logrado salir a tiempo o que hayan sido derivados a algún centro de salud sin posibilidad, todavía, de comunicarse. "Esperamos que hayan salido o que hayan sido trasladados a algún hospital y todavía no se haya podido establecer contacto", deslizó el cuñado.

Este viernes por la mañana, tras buscar día y noche a su esposa e hijos, Lucas Trejo recurrió nuevamente a sus redes para reclamar maquinaria jumbo y pulpos hidráulicos que permitan remover las toneladas de cascotes que sepultan el edificio. El propio Ardiles advirtió, sin embargo, que los equipos especializados resultan escasos frente a la verdadera dimensión del desastre que castigó a Venezuela.