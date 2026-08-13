"Cuando estábamos perdiendo las esperanzas, recibimos una llamada": el rescate de Daniela Largo, la joven atrapada por 36 horas en Pereira tras el terremoto

Con el paso de las horas, la angustia y la incertidumbre se intensifican entre cientos de familias colombianas que esperan noticias sobre sus seres queridos tras el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

No obstante, en las últimas horas el rescate de Daniela Largo Sánchez ha devuelto la esperanza y alimenta la posibilidad de que continúen produciéndose historias con un buen final.

"Estoy feliz porque la habíamos buscado tanto (...) y en el momento que estábamos perdiendo las esperanzas, recibimos la llamada", declaró Sandra Milena Pérez, madre de la mujer de 32 años.

Largo permaneció atrapada durante 36 horas bajo los escombros de un edificio en el centro de Pereira, ubicada a unos 300 kilómetros al oeste de Bogotá y considerada el corazón del llamado Eje Cafetero.

La noticia fue confirmada por el presidente del país, Abelardo De la Espriella, y por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quienes, en un video difundido en redes sociales, informaron que en la operación, que se prolongó durante siete horas, participaron decenas de bomberos y perros rescatistas.

El vecino que dio la alerta

Cuando el sismo de magnitud 7,4 golpeó Colombia, Largo se encontraba en el interior de un céntrico hotel ubicado entre la carrera octava y las calles 11 y 12, uno de los sectores más afectados por el movimiento telúrico al que llegaron rápidamente equipos de rescate, según reportó la prensa local.

"Nosotros partimos desde la base de bomberos. Llegamos y nos enfocamos primero en la (carrera) octava con 13. Estuvimos mucho rato trabajando allá, pero cuando dieron alertas de vida acá (donde estaba Largo), entonces, un grupo se quedó en ese primer lugar y nosotros nos desplazamos hacia este sitio", relató Luis Fernando, uno de los rescatistas, a la televisora colombiana Caracol.

David SALAZAR / AFP via Getty Images La operación de rescate de Largo demoró más de siete horas, aseguró el ministro del Interior de Colombia.

¿Quién dio la señal de alerta? Un vecino que también participaba en las labores de búsqueda y que escuchó a alguien "pidiendo ayuda", reseñó la agencia AFP.

"Le agradezco de todo corazón porque gracias a él (al vecino) hoy estamos felices (...), porque en la casa la está esperando un hijo de 12 años", añadió la madre de Daniela.

Las labores para dar con la mujer fueron complejas. Los bomberos introdujeron cámaras en el lugar, aunque el acceso era complicado debido a una reja con una puerta corrediza de gran extensión, por lo que tuvieron que utilizar un equipo neumático para abrir dos túneles, relató el rescatista a los medios locales.

Mientras decenas de hombres y mujeres removían escombros, otros abrieron un orificio en la parte superior, atravesando cuatro placas de concreto situadas sobre ella para poder suministrarle oxígeno mediante una máscara.

Paralelamente, excavaron un túnel por la parte inferior, por donde finalmente lograron extraerla, reportó Caracol.

"¡Daniela, cierre los ojos!", le gritaban los rescatistas, protegidos con cascos y chalecos reflectantes, mientras jalaban las cuerdas de la camilla en la que la habían colocado para sacarla a la superficie.

Nathalia Angarita/Bloomberg via Getty Images De la Espriella ha prometido enviar los recursos necesarios para encontrar con vida a los más de 40 desaparecidos que hay en Pereira.

"Una guerrera"

Los equipos de emergencia temían que la condición de Largo fuera delicada.

"Al principio teníamos una versión de que tenía síndrome de aplastamiento en un brazo, pero cuando los rescatistas lograron acceder hasta ella, simplemente realizaron cortes en una puerta que la mantenía atrapada y pudo ser liberada con éxito, que es lo más importante en medio de toda esta tragedia", explicó Alejandro Rabel, miembro del Cuerpo de Bomberos de Pereira, al diario El Espectador.

El rescatista destacó el temple mostrado por la mujer.

"Una guerrera. Siempre estuvo muy consciente y colaboró con las labores de rescate; aunque estaba muy temerosa por la inestabilidad de los escombros, se mantuvo fuerte y con la convicción de que iba a salir con vida", aseguró.

La preocupación de la mujer estaba justificada, al menos según el relato de otra participante en la operación.

"Comenzamos a abrir espacio y se hicieron apuntalamientos en la parte interior porque había una especie de túnel, donde tuvimos que sacarla entre placa y placa", explicó a la prensa local Johana Mejía, quien estuvo junto a Largo durante todo el proceso.

Ya en horas de la noche y entre vítores y aplausos, la mujer fue introducida en una ambulancia que la trasladó al hospital de la ciudad, donde "está en recuperación", afirmó el ministro Lara.

Alexis Munera/Anadolu via Getty Images La ciudad de Pereira fue una de las más golpeadas por el terremoto, de acuerdo con los reportes de las autoridades y los medios colombianos.

Una noticia ansiada

El rescate de Largo insufla ánimos en Pereira, una de las localidades más golpeadas por el sismo.

La Asociación de Capitales de Colombia (Asocapitales) ha informado de que en la ciudad se han registrado 79 de los 181 fallecidos contabilizados hasta el momento, aunque algunos medios locales elevan la cifra a 83.

"En este momento tenemos más de 40 desaparecidos en Pereira", admitió De la Espriella la noche del martes.

"La imagen de anteayer y ayer de la ciudad y de los municipios vecinos era dramática", se lee en el editorial del Diario del Otún, uno de los periódicos de la capital del departamento de Risaralda.

"No había energía, las vías estaban cerradas, el transporte público estaba suspendido, no había servicio de gas, las colas en las estaciones de gasolina eran interminables, las comunicaciones e internet estaban colapsados y las montañas de escombros ocupaban todas las calles y los espacios públicos", describe el diario.

Algunos reportes aseguran que 92 edificios colapsaron y que 26 viviendas resultaron averiadas.

El Aeropuerto Internacional Matecaña, que da servicio a Pereira, es uno de los siete del país que sufrieron daños de consideración, según las autoridades.

De la Espriella ha prometido enviar los equipos humanos y recursos financieros necesarios para aprovechar "esta ventana de tiempo que nos queda" y aumentar las posibilidades de que los desaparecidos "sean hallados con vida".

BBC

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FUENTE: BBC