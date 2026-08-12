Una inteligencia artificial sorprende ante un gran desafío de las matemáticas

Anthropic anunció el domingo pasado que un modelo de inteligencia artificial que todavía no ha desplegado ha sido capaz de lograr un progreso significativo en la hipótesis de Riemann, uno de los problemas de las matemáticas sin resolver más antiguos e importantes de la historia.

El laboratorio de Inteligencia Artificial (IA), en una publicación hecha en su web, ha compartido los detalles del avance obtenido por el modelo de IA de investigación sobre la fracción de ceros de la función zeta de Riemann.

La hipótesis de Riemann, formulada por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859, sostiene que hay un patrón oculto e infinitamente preciso detrás de la distribución de los números primos.

De hecho, está considerada como el problema no resuelto más importante de las matemáticas puras, y al ser uno de los siete Problemas del Milenio del Instituto Clay, cuenta con un premio de un millón de dólares para quien logre demostrar la hipótesis.

El modelo no demostró la hipótesis de Riemann, aunque sí logró aumentar la cota inferior conocida de ceros que satisfacen la hipótesis, al pasar del 41,6 al 67,2 %, lo que supone un incremento sin precedentes de 25,6 puntos porcentuales.

Un miembro del equipo de Anthropic, sin formación matemática especializada, le planteó a Claude resolver uno de los problemas más famosos de las matemáticas, una tarea que le llevó a la IA de Anthropic 36 horas de trabajo autónomo continuado.

El modelo de inteligencia artificial ha sorprendido a Anthropic. Shutterstock

Hitos de la IA

Durante el día y medio, Claude probó 650 ideas distintas sin éxito, consumió alrededor de 31 millones de tokens y desplegó una red de unos 60 subagentes especializados, entre los que, según se puede leer en las notas al pie, dos se encargaron de la generación de ideas matemáticas, 13 del apoyo conceptual, 30 para explorar nuevas vías y 13 dedicados totalmente a la verificación de los argumentos.

El hallazgo de Claude fue confirmado internamente por dos matemáticos del laboratorio de IA y formalizado en Lean, un asistente de pruebas de código abierto que verifica computacionalmente la validez de los teoremas.

Este hito, alcanzado por un modelo que Anthropic todavía no ha publicado, llega poco después de que el mismo laboratorio de IA hallara fallos matemáticos en algoritmos criptográficos con Claude Mythos Preview, o de que OpenAI publicase una serie de problemas resueltos por su modelo interno 'Astra'. Dpa