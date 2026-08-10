Corea del Norte usa inteligencia artificial para automatizar ciberataques

Un informa hecho en Corea del Sur indica que sus rivales y vecinos de Corea del Norte usan inteligencia artificial para automatizar la ciberdelincuencia.

Un grupo de Corea del Norte de ciberdelincuencia ha desarrollado herramientas de inteligencia artificial (IA) para la automatización de los ciberataques, según señaló este lunes la empresa de Corea del Sur especializada en seguridad informática Genians sobre acciones al respecto en el vecino país.

La firma indicó que había observado indicios de que el grupo Kimsuky, vinculado a Corea del Norte y sancionado por Estados Unidos, había configurado un modelo de lenguaje local y un entorno para utilizar IA generativa a lo largo de su proceso de ataque.

De esta forma, estas herramientas permitirán a los operadores procesar documentos sin enviar información confidencial a servicios de IA externos, según un comunicado. Asimismo, la compañía encontró software de conversión de voz a texto y una herramienta de codificación asistida por IA.

Inteligencia artificial y documentación Además, Kimsuky está yendo "más allá" con su uso al crear señuelos de ciberestafas. De hecho, afirmó haber encontrado documentos falsos con temática financiera y de criptomonedas, diseñados para parecerse a informes legítimos.

Genians subrayó que el "cambio sustancial" que se destaca de este avance no es la evidencia de creación de documentos con IA, sino un proceso "consistente" de desarrollo de capacidades, a pesar de que hasta el momento no se ha identificado ninguna evidencia de entrenamiento independiente de modelos.