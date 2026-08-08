De un mostrador con papel y lápiz a la inteligencia artificial: la revolución de una empresa argentina

En 1960 la por entonces Casa Conde, operaba de forma simple y analógica: detrás de un mostrador tradicional donde la mercadería se anotaba y facturaba en papel. Hoy, más de seis décadas después, esa misma empresa —reconvertida en Golomax— es un verdadero motor del abastecimiento masivo en la Argentina.

Con 6 sucursales, un centro de distribución y un catálogo dinámico de más de 30.000 variedades de productos, la empresa abastece día a día a miles de kioscos, almacenes y supermercados en todo el país. Su historia no es solo la de un crecimiento comercial, sino la de una metamorfosis operativa que le permitió saltar del lápiz a la inteligencia artificial .

La historia de esta compañía refleja la transformación del comercio argentino. A mediados de los noventa, dejó la venta fija de mostrador para salir a buscar al cliente con vendedores en la calle. A comienzos de los 2000, dio el primer paso digital al incorporar tecnología para tomar pedidos desde dispositivos móviles.

De aquellos años donde el vendedor perdía tiempo llevando fichas manuscritas a la casa central, la distribuidora pasó a digitalizar el 100% su fuerza comercial. Hoy, con un equipo de más de 410 personas, procesa un promedio de 900 pedidos diarios, coordina 90 repartos por jornada e integra de forma unificada sus ventas a comercios y consumidores finales.

Se trata de una empresa que no solo nos acompañó en la digitalización y en la venta mobile, sino que hoy nos permite operar en la era del Business Intelligence y la Inteligencia Artificial . Pasamos de esperar el reporte mensual de un contador a conocer la gestión integral de la empresa al instante: desde la frecuencia de compra de los clientes hasta el estado exacto del stock en nuestro depósito.

Es un partner que se adelanta con soluciones rápidas, llevándonos a un nivel de profesionalismo e innovación de vanguardia en nuestro rubro. Por su parte, desde la firma tecnológica reflexionan sobre el valor de construir alianzas a largo plazo.

Este caso demuestra cómo la tecnología impulsa la escala de un negocio sin perder agilidad. Desarrollamos soluciones pensadas para que empresas con una logística compleja puedan tomar decisiones basadas en datos en tiempo real y reaccionar con velocidad ante las exigencias de un mercado tan cambiante como el argentino.

Pasamos de esperar el reporte mensual de un contador a conocer la gestión integral de la empresa al instante. Archivo.

Esa capacidad de reacción tecnológica y logística resulta crítica en momentos de alta demanda o eventos masivos, como es el caso reciente del Mundial 2026. Un estudio de la compañía global líder en investigación de mercado y análisis del comportamiento del consumidor Worldpanel reveló que el 88% de los argentinos eligió ver los partidos en sus hogares, desatando un fenómeno de compra impulsiva donde el 48% adquirió sus provisiones apenas unas horas antes del inicio de los juegos.

Esto disparó picos de demanda extraordinarios en la categoría de picadas y bebidas, con ventas de hasta un 92% en snacks y un 80% en cervezas, según datos de la consultora especializada en consumo masivo Scentia, o las galletitas, que resistieron como el gran acompañante dulce antes de los partidos.

Frente a estos giros repentinos en las preferencias de los consumidores, contar con la visibilidad en tiempo real permite prever el stock necesario y garantizar que los productos indispensables lleguen a tiempo a los comercios de cercanía de todo el territorio nacional.

Stock en tiempo real

Hoy podes controlar el stock al instante. Y en un entorno masivo donde el tiempo vale oro y las preferencias cambian al ritmo de un partido de fútbol, la verdadera ventaja competitiva no reside únicamente en la escala, sino en la capacidad de adaptarse. La alianza entre la tradición mayorista y la innovación tecnológica demuestra que, cuando la infraestructura digital acompaña a la estrategia, es posible transformar más de sesenta años de historia en la agilidad que exige el mercado del futuro.

* Pablo González, gerente general de Golomax.