Ciberataques globales alcanzan niveles históricos en febrero de 2026

Los informes en ciberataques revelan que el ransomware bajó respecto al año pasado, pero la presión digital sigue alta por el uso de herramientas como GenAI.

Las organizaciones de todo el mundo enfrentan hoy una presión constante sobre sus redes digitales. El promedio semanal de ciberataques llegó a 2.086 incidentes durante el mes de febrero. Estos datos representan un incremento del 9,6% en comparación con el año anterior y muestran una estabilización en niveles de riesgo críticos.

El riesgo del ransomware y la seguridad regional El ransomware bajó un 32% en comparación con el mismo mes del año pasado. Esta caída no es casualidad; responde a una campaña muy grande que ocurrió a principios de 2025 y que ahora no se repitió. Aun así, los grupos criminales siguen activos y el riesgo está lejos de desaparecer. En Latinoamérica, el bardo es mayor: los incidentes subieron un 20% y la región lidera el volumen de agresiones semanales en todo el mundo. El ransomware apunta sobre todo a los servicios empresariales y a la manufactura para sacar tajada de la parálisis operativa.

Apps-Virus - Interna 1 Latinoamérica registró el mayor volumen de agresiones digitales con un aumento del 20% respecto al año pasado. Shutterstock Norteamérica concentra la mayor cantidad de estos golpes con el 57% de los casos reportados. La cosa está peluda porque los delincuentes ya no buscan solo entrar a los sistemas, sino que se enfocan en regiones con una infraestructura digital muy cargada. Países como Estados Unidos y el Reino Unido encabezan la lista de víctimas, lo que confirma que los atacantes van donde hay activos de alto valor.

La exposición de datos mediante el uso de GenAI La adopción de herramientas de GenAI, es decir, inteligecia artificial generativa en las oficinas genera peligros nuevos que muchas veces no se ven venir. Una de cada 31 solicitudes que los empleados mandan a estas plataformas representa un riesgo alto de filtrar información confidencial. El 88% de las firmas que usan GenAI de forma regular ya están afectadas por este tipo de exposición. Los atacantes aprovechan que muchas de estas herramientas no están gestionadas de forma oficial por los equipos de sistemas.

Ciberataques El sector educativo encabeza la lista de objetivos con más de 4700 ataques por semana a nivel mundial. Shutterstock En promedio, una empresa utiliza 11 herramientas distintas de GenAI al mismo tiempo. Muchas de ellas operan por fuera de las reglas de seguridad de la compañía. El usuario común genera unas 62 consultas por mes, lo que integra estos sistemas al día a día sin que exista una visibilidad clara de lo que se comparte. Documentos internos, claves y datos de clientes son los archivos que más se filtran por estas vías.