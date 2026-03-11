El lado oscuro del Mundial 2026: preocupación por el aumento de estafas y ciberataques

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , especialistas en ciberseguridad alertan sobre un crecimiento de las amenazas digitales vinculadas a eventos masivos. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, podría convertirse también en un objetivo para ciberdelincuentes que buscan aprovechar la expectativa global para lanzar fraudes y ataques informáticos.

Según expertos del sector, la magnitud del evento y el alto nivel de interacción digital, desde compras de entradas hasta pagos electrónicos o consumo de contenido online, generan un escenario propicio para estafas y robos de información.

“Un evento de esta magnitud es para los ciberatacantes lo que para los jugadores sería llegar a la final: una oportunidad máxima de éxito”, explicó Arturo Torres, director de Inteligencia contra Amenazas para FortiGuard Labs de la empresa Fortinet en Latinoamérica y el Caribe.

Durante el torneo, millones de aficionados utilizarán sus teléfonos para conectarse a redes Wi-Fi, compartir contenido en redes sociales y realizar pagos digitales. Esta hiperconectividad genera enormes volúmenes de datos que, si no cuentan con protección adecuada, pueden convertirse en una puerta de entrada para el robo de información, la distribución de malware y distintos tipos de fraudes.

Los especialistas señalan que los ciberdelincuentes suelen explotar la emoción y la urgencia que rodean a eventos deportivos de gran escala, recurriendo a técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas.

El Mundial comenzará el 9 de junio y terminará el 19 de julio de 2026, tras 40 días de competencia. Serán 16 sedes en 3 países: México, Canadá y Estados Unidos.

Cuáles son las amenazas previstas para el Mundial

Entre las amenazas más comunes previstas para el Mundial se destaca el phishing temático. En estos casos, los usuarios reciben correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con supuestas ofertas de entradas o paquetes de viaje VIP. Los mensajes, cada vez más sofisticados gracias al uso de inteligencia artificial, imitan logotipos e imágenes oficiales con el objetivo de que las víctimas ingresen sus datos personales o bancarios en enlaces fraudulentos.

Otra modalidad frecuente son las estafas por streaming. Muchos aficionados que no pueden asistir a los estadios buscan ver los partidos online y terminan ingresando a páginas que prometen transmisiones gratuitas. En varios casos, estos sitios solicitan descargar archivos o registrar una tarjeta de crédito para “verificación”, lo que en realidad puede instalar virus o permitir el acceso al dispositivo del usuario.

“La emoción es un factor que los atacantes saben explotar muy bien. Hoy, con el uso de inteligencia artificial, los intentos de fraude son más creíbles que nunca”, señaló Torres.

Empresas y comercios también en la mira

El impacto de estas amenazas no se limita a los fanáticos. Desde grandes cadenas hoteleras hasta pequeños comercios que procesarán pagos digitales forman parte del ecosistema económico vinculado al torneo.

Un incidente de seguridad durante el Mundial podría afectar no solo la operación de una empresa, sino también su reputación ante un mercado internacional con alta exposición mediática.

La importancia de la prevención

Ante este escenario, los especialistas subrayan la necesidad de reforzar la infraestructura tecnológica y las estrategias de ciberseguridad. Entre las medidas recomendadas se encuentran la implementación de sistemas de detección basados en inteligencia artificial, soluciones integradas en la nube y esquemas de protección que contemplen tanto oficinas físicas como trabajo remoto.

Según los expertos, estas inversiones no solo apuntan a garantizar la seguridad durante el torneo, sino también a fortalecer el ecosistema digital de la región a largo plazo.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la advertencia es clara: la competencia no se jugará solo en la cancha. También habrá una batalla en el terreno digital, donde la prevención será clave para evitar que la fiesta del fútbol quede opacada por fraudes y ataques informáticos.