Qué se sabe del álbum del Mundial 2026: cuándo sale y cuánto costará llenarlo

A pocos meses del inicio del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, uno de los productos más esperados por los fanáticos del fútbol comienza a tomar forma: el tradicional álbum de figuritas de Panini. Si bien no hay fechas confirmadas, algunos detalles se conocieron en la previa al torneo.

El álbum del Mundial 2026 promete ser el más grande de todos los tiempos. La ampliación del torneo a 48 selecciones obligará a aumentar el contenido, por lo que se estima que la colección tendrá 112 páginas y alrededor de 980 figuritas , un récord para este tipo de ediciones.

Cada sobre incluiría siete estampas, lo que aumentará el desafío para quienes buscan completar el álbum antes del inicio del certamen. Un valor promedio para completarlo podría estar por encima de los $350.000.

Según trascendió en distintos reportes, el lanzamiento podría realizarse entre abril y mayo de 2026 , siguiendo el calendario habitual de Panini en ediciones anteriores. En algunos mercados incluso se espera una preventa que podría iniciarse meses antes, lo que permitiría a los coleccionistas asegurar su ejemplar con anticipación.

Otra de las novedades será la existencia de diferentes portadas según la región , una decisión que busca destacar a los tres países anfitriones del Mundial. De esta manera, habrá versiones internacionales y ediciones específicas para México, Estados Unidos y Canadá, algo que suma atractivo para los fanáticos y coleccionistas.

Más sobre el álbum mundialista

El diseño del álbum incluirá el emblema oficial del Mundial 2026 y una paleta de colores vibrantes. Además de los futbolistas de las selecciones participantes, también se esperan secciones dedicadas a los estadios, las ciudades sede y a grandes leyendas del fútbol mundial, ampliando así el contenido tradicional de estas colecciones.

Como ocurre cada cuatro años, el álbum Panini no solo funciona como un producto comercial sino también como un símbolo cultural del Mundial. Para muchos aficionados, abrir sobres, intercambiar figuritas y completar las páginas es parte esencial de la previa del torneo, una tradición que atraviesa generaciones desde su primera edición en el Mundial de 1970.

Con el Mundial 2026 acercándose y la expectativa creciendo entre los hinchas, todo indica que esta edición del álbum será una de las más ambiciosas y populares de la historia del coleccionismo futbolero.