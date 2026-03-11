Certificado Único de Discapacidad: cómo tramitar el CUD en marzo 2026

El CUD es el documento gratuito que certifica la discapacidad y habilita el acceso a beneficios de salud, transporte y asignaciones familiares.

El Certificado Único de Discapacidad( CUD) es un documento público gratuito que permite a las personas con discapacidad acceder a una serie de derechos y prestaciones garantizados por el Estado en todo el país. Si todavía no lo tramitaste o necesitás renovarlo, marzo es un buen momento para iniciar el proceso.

Qué es el CUD y para qué sirve El CUD es el documento que certifica oficialmente la discapacidad de una persona y habilita el acceso a los derechos previstos en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Entre los beneficios más importantes se encuentran la cobertura del 100% en prestaciones de rehabilitación, incluyendo medicamentos, equipamiento y tratamientos vinculados a la discapacidad certificada.

También habilita traslados gratuitos en el transporte público terrestre, asignaciones familiares especiales y exención de peajes e impuestos municipales y patentes, aunque en estos últimos casos la exención debe solicitarse ante cada autoridad de aplicación. Además otorga el Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento libre en los lugares habilitados, independientemente del vehículo utilizado.

Quiénes pueden tramitarlo El trámite está dirigido a cualquier persona que desee ser evaluada por una junta interdisciplinaria para determinar la existencia de una discapacidad. Su tramitación es voluntaria y completamente gratuita.

CUD El trámite del CUD se inicia reuniendo la documentación médica y solicitando turno ante la Junta Evaluadora correspondiente. Foto: Archivo Cómo es el trámite paso a paso El primer paso es reunir la documentación necesaria junto al equipo de salud tratante: certificados médicos, informes, planillas y estudios complementarios que acrediten la condición. Con esa documentación lista, hay que acercarse al lugar que corresponda según la consulta personalizada disponible en el sitio oficial del Estado y solicitar un turno para la Junta Evaluadora interdisciplinaria.