Cómo será el nuevo polo gastronómico del Parque San Martín y cuándo estará listo

La intervención prevé la demolición del histórico local comercial que está frente a la rotonda de ingreso por los Portones del Parque con el objetivo de convertirlo en nuevo polo gastronómico.

El proyecto contempla una infraestructura moderna que integrará servicios públicos gratuitos con una propuesta comercial privada que acompañe el uso recreativo y turístico de este sector del Parque.

La rotonda de ingreso por los Portones del Parque, una de las zonas más emblemáticas y transitadas.

El proyecto se desarrollará frente al histórico conjunto escultórico de los Caballitos de Marly, en la intersección de avenida Libertador y Paseo Los Plátanos, y forma parte del Plan de Renovación de Unidades de Servicio destinado a modernizar la infraestructura del Parque y mejorar los servicios para visitantes, manteniendo al mismo tiempo el valor paisajístico y patrimonial del predio.

Juan Ignacio Haudet , director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, detalló que la propuesta incluye una nueva unidad de 350 m² cubiertos, distribuidos en 280 m² en planta baja y 70 m² de subsuelo destinados a áreas técnicas, además de 115 m² semicubiertos conformados por un puente conector entre terrazas, que será un espacio accesible con una visión mucho más amplia de un punto histórico como son los Caballitos de Marly.

También habrá patio de servicio de 50 m² y la posibilidad de instalar un deck exterior de aproximadamente 30 m² hacia el sector suroeste, ampliando los espacios de permanencia y uso para los visitantes.

Obras Parque El nuevo polo gastronómico incluirá un puente conector entre terrazas, baños públicos y una Oficina de Informes. Gobierno de Mendoza

"Lo que se propone en el Parque San Martín es no seguir aumentado la superficie cubierta en sí, sino aprovechar la que ya existe y si no es utilizable, demolerla, como en este caso. En esta renovación de espacios ya construidos, la intención es poder mejorar los servicios tanto en el nivel gastronómico y de propuestas como en lo que respecta a baños de acceso público", amplió Haudet en diálogo con MDZ Radio.

De esta manera, está pautada la construcción obligatoria de 65 m² de baños públicos gratuitos de alta higiene, además de una Oficina de Informes de 21 m² destinada a la atención y orientación de visitantes.

obras Parque 2 Así será el nuevo polo gastronómico ubicado frente a los Caballitos de Marly del Parque San Martín. Gobierno de Mendoza

Asimismo, se prevé la reconstrucción de circuitos peatonales en teja molida, material tradicional utilizado en los senderos del Parque General San Martín, respetando la estética histórica del lugar.

El plazo de las obras

La apertura de sobres se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 a las 10 horas. Previo a esta fecha, los interesados en participar del proceso deberán presentar sus ofertas junto a toda la documentación requerida.

Una vez evaluadas las ofertas, se estima un plazo máximo de 15 meses para la construcción del nuevo polo gastronómico del Parque San Martín.

"La intención es que la obra sea lo más ágil posible. Entonces, se ha establecido un plazo máximo de 15 meses para la construcción y de 18 meses como tiempo máximo para la apertura del espacio", precisó Haudet.

Por su parte, el plazo de concesión que tendrá el privado será de 15 años, con una posibilidad de prórroga de 5 años más. Si bien actualmente el edificio que se demolerá está concesionado, Haudet aclaró que está con un permiso de uso precario (una autorización temporal y revocable otorgada por el Estado para el uso privativo de bienes públicos".

"Hoy está con un permiso precario porque la concesión ya se le venció. Esto lo venimos trabajando desde hace tiempo, pero estábamos esperando que termine Vendimia porque entendíamos que un punto tan neurálgico y bonito, no estaba bueno que estuviera en obra durante Vendimia", sumó.

Obras en el Parque San Martín

El 6 de noviembre de 2026 el Parque San Martín cumple 130 años. En este contexto, a principios de febrero el Gobierno de Mendoza presentó un plan integral de obras, renovaciones y servicios, que marcan el inicio de una nueva etapa de gestión con articulación público-privada.

Al nuevo polo gastronómico frente a los Caballitos de Marly, se suma la mejora de los espacios recreativos en el Parque de las Personas Adultas Mayores, frente al Hogar Santa Marta; y la ampliación de la circulación peatonal y ciclista entre los Portones del Parque y el Cerro de la Gloria, mediante la mejora de veredas y la creación de nuevas ciclovías.

Junto con el llamado a inversión privada, el Gobierno de Mendoza ha llevado adelante mejoras en distintos sectores y servicios del Parque. Algunas de estas obras ya están terminadas y otras siguen en ejecución.

Calesita Remodelarán la zona del Parque en donde está la calesita. Gobierno de Mendoza

Las intervenciones incluyen trabajos en el Cerro de la Gloria, las unidades de servicio La Vizcachera, el Prado Español, la Fuente de los Continentes, Punta del Lago. Embellecimiento del Rosedal, la Isla del Lago y Playas Serranas. Junto a patrimonio ya están listos y a disposición los proyectos de mejora sobre la ex boletería del ex Zoo.

Vialidad se encuentra trabajando sobre la calzada de la avenida San Francisco de Asís, rotonda de los pueblos originarios y Av. Del Libertador, mientras que la Dirección de Biodiversidad está finalizando los trabajo de mejoras sobre el cierre perimetral del Ecoparque y la nueva playa de estacionamiento que servirán para los nuevos edificios que ya se encuentran terminados.

También ya está finalizado el proceso del llamado a licitación de la remodelación de la Calesita: ya se realizó el cierre perimetral y se prevé que las obras comiencen en el corto plazo.