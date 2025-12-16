Cómo será la nueva plaza de la Calesita del Parque San Martín y cuántas empresas participan en la licitación
Se presentaron nuevos oferentes a la licitación para las obras del plan de mejoras llamado "Puesta en Valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín".
Las firmas Natural Terra, Estructura del Oeste, Dafre Obras Civiles, Cebeco, Cacsa, Bravin Hermanos, Constructora San Guillermo, Sanco y CF Obras Civiles se presentaron este martes a la licitación de obras de la emblemática rotonda de la calesita del Parque General San Martín.
El acto administrativo estuvo encabezado por el director de Obra Pública y Contrataciones, Emanuel Juan, quien confirmó que “a partir de este momento comienza la instancia de revisión de las ofertas y luego de que se determine cuál será la empresa adjudicataria, inmediatamente comenzarán las obras, previstas para el primer trimestre de 2026”.
Te Podría Interesar
Con un presupuesto oficial de $3.059.631.000, el Gobierno apunta a la renovación y el acondicionamiento integral del lugar para lograr un espacio más integrador, plural y dinámico, que fomente el uso cotidiano, los vínculos familiares y la reunión social.
Este sector, con una extensión de aproximadamente 20.000 m², no es solo un área de juegos, sino un espacio que históricamente ha sido fundamental para el esparcimiento social y familiar desde su creación en 1909 como el "Kiosco de la Música".
A lo largo de más de un siglo, su configuración concéntrica facilitó la reunión al aire libre, y aunque el uso evolucionó de la glorieta central a la actual calesita, el área presenta un avanzado estado de deterioro que exige una intervención profunda para recuperar su funcionalidad e integración.
Obras en la calesita del parque San Martín
El principal objetivo de esta iniciativa consiste en la renovación y acondicionamiento de este espacio, integrando a usuarios de todas las edades y fortaleciendo los vínculos familiares y sociales.
El proyecto respeta las características del lugar en cuanto a la configuración concéntrica, pendientes, taludes, reforestación y ubicación de áreas de uso. Además, se suma la construcción de una nueva unidad de servicio con baños públicos y el traslado del espacio que ocupa la calesita hacia el centro de la rotonda para reforzar la centralidad del espacio y remitir a su configuración original de la «Rotonda de la Música».
Las obras a realizar en la zona de la Calesita
- Reconfiguración central: se prevé la colocación de la calesita en el centro de la rotonda, reforzando la centralidad del espacio y remitiendo directamente a la configuración original de la "Rotonda de la Música".
- Accesibilidad universal: se eliminarán desniveles (escalones) y se unificarán las superficies peatonales para crear circuitos continuos. Los nuevos pisos serán de hormigón estampado, teja molida, granza y caucho molido en sectores de juegos, diseñados para garantizar la circulación de personas con movilidad reducida y el desplazamiento lúdico (patines, bicicletas).
- Nueva unidad de servicio: se construirá una estructura moderna en la misma ubicación que la existente, con baños públicos y un espacio para kiosco/arriendo, adoptando un sistema constructivo tradicional con plateas de hormigón, estructura metálica y cerramientos de mampostería, priorizando la durabilidad.
- Equipamiento de vanguardia: se incorporarán juegos infantiles de última generación y áreas recreativas para todas las edades, incluyendo aparatos de gimnasia, juegos de agua y espacios de estar, complementados con bebederos, papeleros y bicicleteros renovados.
- Sustentabilidad y paisajismo: se aumentarán las áreas verdes, disminuyendo las superficies asfaltadas. La propuesta paisajística recrea una gran calesita con distintas temáticas por sector. Se instalará un sistema de riego por aspersión automatizado y se renovarán todas las infraestructuras de instalaciones (electricidad, agua potable y de riego, sistema de bombeo).
El proyecto ejecutivo final, incluyendo cálculos y direcciones técnicas, quedará a cargo del proponente, siendo las bases de la licitación las condiciones mínimas requeridas.