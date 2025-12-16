Cómo será la nueva plaza de la Calesita del Parque San Martín y cuántas empresas participan en la licitación

Se presentaron nuevos oferentes a la licitación para las obras del plan de mejoras llamado "Puesta en Valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín".

Remodelarán la zona del Parque en donde está la calesita.

El acto administrativo estuvo encabezado por el director de Obra Pública y Contrataciones, Emanuel Juan, quien confirmó que “a partir de este momento comienza la instancia de revisión de las ofertas y luego de que se determine cuál será la empresa adjudicataria, inmediatamente comenzarán las obras, previstas para el primer trimestre de 2026”.

Con un presupuesto oficial de $3.059.631.000, el Gobierno apunta a la renovación y el acondicionamiento integral del lugar para lograr un espacio más integrador, plural y dinámico, que fomente el uso cotidiano, los vínculos familiares y la reunión social.

Este sector, con una extensión de aproximadamente 20.000 m², no es solo un área de juegos, sino un espacio que históricamente ha sido fundamental para el esparcimiento social y familiar desde su creación en 1909 como el "Kiosco de la Música".

A lo largo de más de un siglo, su configuración concéntrica facilitó la reunión al aire libre, y aunque el uso evolucionó de la glorieta central a la actual calesita, el área presenta un avanzado estado de deterioro que exige una intervención profunda para recuperar su funcionalidad e integración.